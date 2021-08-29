《機智》演員罹癌　最好朋友冒死捐肝：他走了我會很無聊

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《機智醫生生活2》最新一集再度討論器官捐贈，一對相識30多年的高中好兄弟，其中一人肝硬化、肝癌復發，他的家屬因疾病問題無法捐肝，好友決定捐贈，但礙於不是家屬，院方考量違法、捐贈者安危及手術風險的問題，必須再三審查彼此所得、相識30年證據等，證明他們並非器官買賣交易，才可提交資料給公家機關審查。
這對好兄弟經過重重資料備審，最終擺脫器官買賣嫌疑，等資料通過即可動肝移植手術。主治醫師李翊晙（曹政奭 飾）好奇2人友誼長存的祕訣，捐贈者表示他們1年365天都在吵架，但儘管自己可能因捐贈器官而喪命，還是想試試救好朋友，「我還是要捐，不然他就會死。要是他不在了，我晚年要跟誰玩？他如果死了，就沒有人陪我玩了。那麼無聊我會活不下去，如果只是考慮到他一個人，我才不會捐好嗎。」李翊晙聽完不語，從2人互動中得到解答。
其實《機智醫生生活2》已多次演出器官捐贈的故事，多數南韓網友表示，在看了《機智》後，決定去登記器官捐贈，「反正死後這身體就會消失，倒不如給需要的人幫助後再離開，走的時候還能開開心心」、「看著《機智》後跟老公討論好久，覺得還是捐比較好，所以我也去登記了」、「我小時候只有想像過捐贈器官，看到《機智》後想法更明確了，現在該是付出行動的時候」。
根據南韓報導顯示，在《機智醫生生活2》播出器官捐贈的故事後，「國立器官組織血液管理院」平日的諮詢電話從100通增加至1000通，而在7月至8月播出的期間，就有16231人登記器官捐贈，比起去年同時間的5576人暴增3倍，光是一週就有超過7000人登記，眾人讚美《機智醫生生活2》不只爆笑感動，同時還發揮了「善良的影響力」。