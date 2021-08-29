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41歲懷孕卻乳癌2期！《機智》男星救老婆：寶寶我不要了

▲劇中，丁文晟（右）的老婆41歲才成功懷孕，但卻不幸罹患乳癌。（圖／翻攝Netflix）
▲劇中，丁文晟（右）的老婆41歲才成功懷孕，但卻不幸罹患乳癌。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-29 19:12:46

熱門韓劇《機智醫生生活2》最新一集中，凃材學（丁文晟 飾）與老婆殷殷期盼有個小孩，但結婚多年肚皮始終沒動靜，未料41歲時太太掛急診，意外得知自己懷孕，同時更罹患乳癌2期，凃材學愛妻心切，決定放棄寶寶，最終在婦產科醫生楊碩亨（金大明 飾）暖心勸導下，凃太太懷孕化療同步並行。 

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以下有劇情透露，慎入！！！ 

凃材學跟前輩金雋婠（鄭敬淏 飾）分享與老婆的愛情故事，他與她當年結婚時，自己還在讀書，夫妻倆生活拮据，決定不要生小孩。他老婆不離不棄，甚至扛起養家責任，賺錢維持生計之外，還包辦雙方父母的孝親費，直到凃材學好不容易當上醫生、收入穩定，2人決定生小孩時，努力多時都沒用，便放棄養育子女的夢，凃材學說：「雖然我很想要小孩，但我不想要看到老婆煎熬的樣子。」 

▲▼劇中，金大明（上圖，下圖中）以專業只是勸導丁文晟太太接受化療。（圖／翻攝Netflix、tvN
▲▼劇中，金大明（上圖，下圖中）勸導丁文晟太太接受化療。（圖／翻攝Netflix、tvN Twitter）
▲▼劇中，金大明（上圖，下圖中）以專業只是勸導丁文晟太太接受化療。（圖／翻攝Netflix、tvN
凃材學的老婆40歲決定不生了，未料隔年某日掛急診時，意外得知懷孕，但同時罹患乳癌2期，醫生建議化療懷孕並行，但凃材學不願老婆太辛苦，直言：「我們要放棄寶寶！」太太則執意生完再說：「我死了也無所謂，讓我生下健康的寶寶就好！」凃材學心急如焚，只好求救前輩金雋婠，金雋婠表示：「放心交給楊碩亨，他一定會說服你老婆的。」 

婦產科醫生楊碩亨糾正凃太太的觀念，表示：「寶寶跟媽媽都要健康才對吧，怎麼可以只有寶寶健康呢？寶寶出生來看妳，如果妳不在了怎麼辦？這世上哪有這麼不負責任的媽媽？並不是說懷孕就不能化療，懷孕仍做化療的人還是很多，如果妳的狀況很嚴重，我們根本不會讓妳做選擇，一定會阻止妳懷孕，馬上進行化療，但是妳現在可以選擇。有時候我請患者做選擇，那時候我也很苦惱，每當遇到這種情況，我只要想說『如果他是我的家人』，那就會有答案了。」 

楊碩亨接著表示：「醫生都表現出這麼樂觀的態度了，為什麼妳還是不接受化療呢？」他換位思考、設身處地的言論打動凃材學的老婆，她決定聽從醫生專業指示，接受治療、安胎，凃材學相當感動，亦非常感謝同事與前輩的幫助。

▲《機智醫生生活2》故事搞笑又暖心。（圖／翻攝tvN
▲《機智醫生生活2》故事搞笑又暖心。（圖／翻攝tvN Twitter）
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