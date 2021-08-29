41歲懷孕卻乳癌2期！《機智》男星救老婆：寶寶我不要了

我是廣告 請繼續往下閱讀
凃材學跟前輩金雋婠（鄭敬淏 飾）分享與老婆的愛情故事，他與她當年結婚時，自己還在讀書，夫妻倆生活拮据，決定不要生小孩。他老婆不離不棄，甚至扛起養家責任，賺錢維持生計之外，還包辦雙方父母的孝親費，直到凃材學好不容易當上醫生、收入穩定，2人決定生小孩時，努力多時都沒用，便放棄養育子女的夢，凃材學說：「雖然我很想要小孩，但我不想要看到老婆煎熬的樣子。」
凃材學的老婆40歲決定不生了，未料隔年某日掛急診時，意外得知懷孕，但同時罹患乳癌2期，醫生建議化療懷孕並行，但凃材學不願老婆太辛苦，直言：「我們要放棄寶寶！」太太則執意生完再說：「我死了也無所謂，讓我生下健康的寶寶就好！」凃材學心急如焚，只好求救前輩金雋婠，金雋婠表示：「放心交給楊碩亨，他一定會說服你老婆的。」
婦產科醫生楊碩亨糾正凃太太的觀念，表示：「寶寶跟媽媽都要健康才對吧，怎麼可以只有寶寶健康呢？寶寶出生來看妳，如果妳不在了怎麼辦？這世上哪有這麼不負責任的媽媽？並不是說懷孕就不能化療，懷孕仍做化療的人還是很多，如果妳的狀況很嚴重，我們根本不會讓妳做選擇，一定會阻止妳懷孕，馬上進行化療，但是妳現在可以選擇。有時候我請患者做選擇，那時候我也很苦惱，每當遇到這種情況，我只要想說『如果他是我的家人』，那就會有答案了。」
楊碩亨接著表示：「醫生都表現出這麼樂觀的態度了，為什麼妳還是不接受化療呢？」他換位思考、設身處地的言論打動凃材學的老婆，她決定聽從醫生專業指示，接受治療、安胎，凃材學相當感動，亦非常感謝同事與前輩的幫助。