新加坡疫苗覆蓋率8成　10萬名長者仍未接種成隱憂

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他指出，新加坡原本採取「病例清零」的策略，現在正小心翼翼轉向「與病毒共存」。逐步開放後，每天的確診案例可能會增加，但政府會關注住院及病危人數，確保醫院量能足以應付。
他表示，即使長期封鎖，也已不太可能將新增確診病例降至零，但「接種疫苗和額外防疫措施能使我們得以與病毒共存」，應對COVID-19時更具韌性。雖然過去一週新增病例上升，但重症病例則保持穩定。
李顯龍也強調，打疫苗不代表就不會被感染，但能大大降低重症的可能性，目前在全球傳播的Delta變異株傳染性高，新加坡還有10萬名年長者尚未接種，這讓他感到擔心，並再次呼籲尚未打疫苗的年長者盡快接種。
人口約570萬的新加坡去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，優先為醫療及前線人員、70歲以上的年長者接種，隨後逐漸擴大至其他年齡層對象。70歲以上雖是最早開打疫苗的族群，但到目前為止，完成接種的人口比例卻低於其他年齡層，截至8月27日為止，僅83%已完整接種。
自去年爆發疫情以來，新加坡一直保持很低的致死率，一直到今年上半年，死亡病例維持在30多起；不過8月以來，已出現18起死亡案例，大多為尚未接種疫苗的年長者。星國目前累計55人病故。
分析最近死亡案例增加原因，新加坡傳染病專家梁浩楠接受中央社記者訪問時表示，年長者屬高風險族群，雖然先前感染案例較少，但現在長者感染的機率較高。Delta變異株傳染力更強，容易發生家庭傳播，相信是年輕一代把病毒帶回家裡，造成長輩被感染，再加上不少長者還沒打疫苗。
為提升疫苗施打率，新加坡政府推出許多措施讓接種更加方便，包括新加坡公民、永久居民、持有長期准證的外籍人士不用事先預約，就能直接到接種中心接種第一劑疫苗；派出接種團隊到行動不便者家中施打疫苗；派出流動疫苗接種團隊進駐公共住宅區，讓民眾就近接種。
此外，新加坡單日新增本土案例先前降至每天數十起，但最近又上升，已連續6天破百。衛生部表示，初步確認今天新增124起本土案例，另有9起境外移入。全國累計6萬7304人確診。
星國近期新增本土案例主要與移工宿舍、購物商場及公車轉運站爆發的感染群有關。
梁浩楠分析，新加坡政府決定要「與病毒共存」，這樣一來，「病例肯定會上升」。他認為，目前還不需要調整防疫措施，仍需持續觀察加護病房收治人數及需要輸氧治療患者的人數，若這些患者人數增加，可能就需要加強防疫。
他指出，目前當務之急還是要持續鼓勵尚未打疫苗的民眾盡快接種。（編輯：林憬屏）1100829