洗褲子掏出詭異硬塊！女臉綠問「褲結石嗎」　尷尬真相曝

洗衣服時最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的出現，讓民眾有更多的選擇，不過對於民眾來說，除了挑哪款清潔產品會有選擇障礙外，更困擾的恐怕是洗完衣服後卻發現洗衣機內有異物。日前就有名女網友表示，自己新買的短褲洗了好幾次後，竟然摸到一塊白色的「詭異硬塊」，畫面曝光後也引發不少網友討論。

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這名女網友先是在社群論壇《Dcard》中貼出數張洗完後的短褲畫面，並解釋自己發現短褲內有硬塊時，怎麼掏都掏不出來，仔細查看後才發現是口袋的內側內藏了一個模樣特殊的硬塊，剪開縫合步掏出一看才發現，竟然有個充滿顆粒凹洞的白色石塊放在短褲夾層中。

▲有女網友發現褲子洗完後出現白色的詭異硬塊。（圖／翻攝自《Dcard》）

照片曝光後她也好奇提問「有人有遇過嗎⋯⋯？重點我穿了好幾次才發現」，而原PO少根筋的發言也逗樂不少人，更有許多網友紛紛歪樓笑稱「完蛋，是褲結石」、「原來褲子會長腫瘤誒」、「褲褲有身惹」、「之前買也有這個耶，我當時以為是乾掉的口香糖」、「褲stone？」、「褲落魔法石」。

▲不少網友笑稱這是「褲結石」、「褲剩石」。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過也有內行網友解釋「牛仔褲正常喔，水洗的牛仔褲大部分用石洗，有時候會掉在口袋裡面」、「應該是石洗留下來的石頭」，另外也有民眾詢問廠商得到了回應，原來這是牛仔褲經過工廠以石洗工法特殊處理的「遺失物」，而石洗是紡織生產過程中給新生產的紡織布作舊的外觀，也有助於帆布或牛仔布面的柔軟性和靈活性，應該只是單純在檢查時有疏失，並不會對衣物造成影響。（編輯：楊智傑）