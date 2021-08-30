NOW早報／《刻在》又爆抄襲陸鋼琴曲？前奏一放嚇壞網友

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今日天氣／迎風面水氣增 午後局部地區有雨
今（30）日各地大多為多雲到晴的天氣，由於潮溼偏東風增加了迎風面的水氣，東南部地區及恆春半島易有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後桃園以南地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨、雷擊及強陣風出現的機率，建議攜帶雨具以備不時之需；氣溫方面，各地高溫約32至35度，尤其是在桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，外出請注意防曬並多補充水分。
趙薇遭爆落跑法國！被封殺4天終於「報平安」 蹤跡洩露
大陸女星趙薇26日因被挖出曾穿過日本軍旗的舊照，被大陸列為「劣跡藝人」，除了影音作品被下架之外，微博超話也被關閉。趙薇被封殺後整個人消聲匿跡，日前就有網友目擊她躲在法國，而眾說紛紜之際，昨（29）日趙薇的IG突然更新一則貼文，疑似想報平安，不過該動態沒多久就遭到移除。
影／23歲美軍喀布爾機場攻擊中殉職 安撫嬰兒成最暖遺照
位於阿富汗首都喀布爾（Kabul）哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）26日時遭到自殺式炸彈襲擊，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。在這起攻擊事件當中，造成13名美軍死亡。美國國防部公佈殉職美軍身份，其中一人是23歲的吉（Nicole Gee）。在幾天前，吉才在社群媒體上傳了一張喀布爾機場哄嬰兒的照片，並寫下「我熱愛我的工作」，卻在攻擊事件中壯烈陣亡，令人遺憾萬千。
打過2劑BNT仍確診！個案足跡遍及6縣市
位在台北市大安區的知名甜品店「深夜裡的法國手工甜點」，28日晚間在臉書PO文揭露，22日時曾有確診者到店消費。而昨天下午知名拉麵店「麵屋一燈」也在臉書上PO文，表示被通知23日有確診者到店消費的足跡。對此台北市政府衛生局在昨天下午的防疫記者會上，也證實確診足跡都為從美國返台的案16087確診個案。
韓國擴大接種 爆多起年輕人打BNT後猝死案例
韓國首度開放為18歲以上所有成年人接種疫苗，不過近期卻陸續傳出年輕人接種輝瑞BNT疫苗（Pfizer-BNT）後猝死的案例。
根據韓國《中央日報》報導，忠清南道公州市一名21歲女大學生接種了第一劑輝瑞疫苗，一個禮拜後被人發現在租屋處死亡，家屬表示，她沒有任何潛在疾病。根據當地警方說法，這名女大學生在16日接種了輝瑞疫苗，沒有出現特別副作用。女大學生去世當天，還和朋友一起熬夜學習，凌晨2點的時候被監視器拍到出現在便利商店裡，不過後來家屬遲遲無法與女大學生取得聯繫，下午2點25分左右，被房東發現陳屍在住處。（編輯：賴詠璿）
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