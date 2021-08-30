持續打擊ISIS-K等組織 美國安顧問：以無人機遠距操作
為了反擊極端組織伊斯蘭國的分支ISIS-K, 上週在阿富汗喀布爾機場發動炸彈襲擊，造成包含13名美軍在內，逾170人無辜慘死，美國在過去3天已2度使用無人機空襲，炸毀、炸死恐怖組織意圖再次發起恐攻的車輛及人員。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)並於接受美國媒體訪問時表示，會持續用遠距操控的方式，打擊伊斯蘭國在阿富汗的勢力。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-30 07:50:42
根據美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)報導，蘇利文29日接受其節目《面對國家》(Face the Nation)專訪，被問到美國是否會為了後續的報復性襲擊，再將美國人員送回阿富汗時，聲稱拜登總統不打算於阿富汗發動新的戰爭，會堅持在戰爭開始後的20年劃下句點。
蘇利文表示，雖然美軍還是會撤離阿富汗，但美國會繼續追擊在喀布爾機場發動攻擊、殺害美軍成員的人，確保ISIS-K的勢力被削弱，至於使用的方法，美國會持續採用上週末對付ISIS-K的遠距操控打擊方式，也會考慮以其他方法追捕他們，讓他們失去戰力。
至於ISIS-K是否會在阿富汗以外的地區策劃攻擊，蘇利文則回應，美國正密切追蹤情勢，目前情報界的評估是，阿富汗相關恐怖組織尚不具備策劃境外攻擊的進一步能力，但確實有機會發展；而過去美國已在其他國家，如利比亞、索馬利亞、葉門等地證明，完全有能力壓制恐怖主義威脅、遏止恐怖組織策劃境外攻擊。