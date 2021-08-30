北北桃高溫警戒！各地晴朗炎熱　防紫外線過量

中央氣象局指出，今（30）日各地大多為多雲到晴的天氣，由於偏東風增加了迎風面的水氣，東南部地區及恆春半島易有不定時短暫陣雨或雷雨，午後桃園以南地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨。溫度方面，天氣晴朗炎熱，氣象局針對台北、新北、桃園發布高溫警訊，有連續出現36度高溫的機率，民眾需加強注意。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-30 07:57:58
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今4時觀測資料顯示，巴士海峽有對流雲，恆春半島略受影響，有局部短暫雨，其餘各地晴朗無雲，西部陸地因大氣穩定而持續有假波呈現。
吳德榮表示，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至週三（1日），「太平洋高壓」影響，除恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率以外，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫約在36、37度左右，戶外活動，多喝水、小心中暑。各山區及中南部少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率。今日各地氣溫：北部23至37度，中部23至37度，南部24至36度，東部22至37度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，週四（2日）至下週（5）日「太平洋高壓」略減弱，水氣增多，午後對流增強、在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。未降雨前，高溫仍升至35、36度，天氣悶熱。