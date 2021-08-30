「現身」紐約大都會台灣日　蔡英文：謝謝美國捐贈疫苗

總統蔡英文今（30）日凌晨約1時（紐約時間29日下午約1時）以錄影方式為美國職棒大聯盟紐約大都會隊台灣日活動致詞。蔡英文特別向現場球迷介紹台灣參與東京奧運的優秀運動員，並感謝美國捐贈COVID-19疫苗善舉。大都會隊舉辦台灣日已久，今年更邀請我國駐美大使蕭美琴開球，並贈送購票球迷繡有背號1號及TAIWAN字樣的球衣，限量1000件。

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蔡英文表示，很高興在2021紐約大都會台灣日見到大家，她知道上一季比賽很辛苦，現場沒有觀眾。很開心球迷們又回到花旗球場為大都會加油。紐約大都會台灣日讓我們可以一起歡慶台灣、台美社群及我們兩國共享的一切，特別是對棒球的熱愛。

蔡英文說，上個台灣日，她向大家介紹台灣一些著名的小吃與景點，這次則想向大家特別介紹台灣的運動員，他們在這次的東京奧運賽場上獲得令人驚豔的成績，讓我們的國家引以為榮，也讓世界再次看見台灣。

蔡英文說，她也要藉這機會謝謝美國在台灣有困難的時候伸出援手，捐贈了COVID-19疫苗，對於保護我們的國家和人民大有幫助。同時感謝蕭美琴以及駐美同仁，謝謝他們的努力。

紐約大都會台灣日活動始於2005年，目前為全美四大職業聯盟中以台灣文化為主題，歷史最悠久、規模最大之慶典活動；2020年因疫情取消辦理。今年大都會台灣日邀請我駐美大使蕭美琴開球，也於現場巨型螢幕播放台美防疫合作影片，感謝美國於6月捐贈我國250萬劑疫苗善舉。