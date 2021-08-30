電金傳同步點火！台股早盤一度漲逾百點、站上17300點
美股4大指數上周五收紅，台股今（30）日早盤在電子、金融及傳產齊助攻下，也是開高走高，盤中更一度上漲逾百點，站上17300點，不過，隨後漲幅收斂至百點內，目前漲70餘點、在17285點附近震盪。
記者顏真真/台北報導
2021-08-30 10:08:39
美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示今年底前可能縮減購債規模，但不急於因應暫時性通膨壓力而調高基準放貸利率，激勵美股收紅，那斯達克指數和標普500指數再創歷史新高，其中那斯達克指數終場上漲183.69點，漲幅1.23%，收在15129.50點；標普500指數上漲39.37點，漲0.88%、收在4509.37點；道瓊工業指數終場亦上漲242.68點，漲幅0.69%，收在35455.80點；費城半導體指數上漲66.065點，漲幅1.96%、收在3436.45點。
在美股收紅激勵下，台股今日早盤以17244.62點、上漲34.69點開出，在電子、金融及傳產類股齊揚下，更一度攻上17300點，來到17334,28點，上漲124.35點，目前漲幅收斂至百點內，在17285點震盪，不過，包括航運、玻璃陶瓷、貿易百貨漲幅仍超過1%，橡膠及造紙目前則跌逾1%多。
在個股表現上，航運的長榮、萬海及陽明漲幅都超過1%，電子權值股的台積電一度衝上602元、漲0.5%，目前在600元盤整，漲幅0.17%，聯電則上漲逾1%，倒是大立光及台達電翻黑，鴻海也一度回跌，目前在平盤震盪。
至於國產疫苗的高端疫苗今日股價回穩，盤中一度站上300元，漲逾3.8%，而聯亞新冠肺炎疫苗將重新送審EUA，聯亞藥今日早盤股價一度來到133.5元、上漲超過6％，目前漲幅收斂至3%多。