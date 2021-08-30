《刻在》狂被掀抄襲嫌疑！音樂人幫盧廣仲說話

資深音樂人許常德為盧廣仲緩頰。

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▲《刻在我心底的名字》深陷抄襲疑雲。（圖／添翼創越工作室）

× ▲《刻在我心底的名字》深陷抄襲疑雲。（圖／添翼創越工作室）

▲多數網友認為兩曲旋律某些地方雷同。（圖／翻攝PTT）

× ▲多數網友認為兩曲旋律某些地方雷同。（圖／翻攝PTT）

至於盧廣仲所屬的

「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」對於疑似抄襲風波，

資深音樂人許常德誇讚盧廣仲的回應很棒，「這件事會往怎樣的方向流去，是說話的人在決定，最糟的是往抄不抄襲一直各說各話，最好的就是出現標準拉高到能體諒反省的智慧之語」。