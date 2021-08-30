輕軌團隊訪施工沿線學校　提供家長接送動線文宣與口罩

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捷運局依各校需求及動線分別繪製文宣圖說，一共提供8,200份文宣及醫療級口罩宣導品，於開學前先行送達校方轉知家長，依循車種分區及行車動線勿爭道，鼓勵學生提早下車步行，宣導人車分流、行車有序安全無虞。
捷運局表示，輕軌美術館路及大順路段工程持續推動中，目前已完成美術館路（美術東二路至美術東四路、中華路至裕誠路），以及大順路段（龍勝路至博愛路、自由路至河堤路、日全街至士良街、大昌消防隊至建興路）圍籬架設作業，持續進行下方箱涵改建工程。
9月開學後，預期施工區段人車流增加，捷運局邀集施工團隊、交通局與警察局交大於8月11、19、20日拜訪美術館路及大順路段沿線中華藝校、龍華國小、龍華國中、新上國小及正興國小，實際了解各校對於家長接送區規劃，並協調校方校車及家長接送區儘量避免設置於大順路上，捷運局也將於上下學期間調配義交配置、警察局交通大隊亦增派警力巡邏支援，以降低可能帶來的交通衝擊，並確保學生上下學安全。
市府將於開學一週內（8/31~9/7）由捷運局、交通局及警察局交通大隊召開聯合因應會議，每日召開檢討會議，針對開學後車流狀況滾動式檢討各項因應策略，以降低對沿線交通影響。
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