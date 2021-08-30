國民黨表現不好？江啟臣：攻擊整個黨「我絕不同意」

力拚連任的國民黨主席江啟臣今（30）日在臉書貼文，推出第二部競選影片「強力出擊！監督失能蔡政府」，他說， 最近有些人說「過去一年半，國民黨表現不好。」面對民進黨的龐大資源夾殺，國民黨監督的力量不能被分散，主席選舉可以評價他個人，但攻擊整個黨，分散監督的力量，「我絕不同意。」
記者余祥／台北報導
2021-08-30 10:04:28｜2021-08-30 10:04:36
江啟臣說，立法院是國民黨抗衡執政黨的最前線。過去，他們透過一次次的質詢，揭開弊案、查出真相，讓民進黨無能執政的成績被攤在全民面前被檢視。
他指出，立法院新的會期將至，他已經準備就緒，站上質詢台戰鬥，絕不允許民進黨繼續躲在防疫的保護傘下。要為疫情下的國人討公道、為鐵路事故離世的國人追真相，為全台大停電受影響的國人跟政府官員逐一問個明白。
他說，最近有些人說「過去一年半，國民黨表現不好。」面對民進黨的龐大資源夾殺，國民黨監督的力量不能被分散，主席選舉可以評價他個人，但攻擊整個黨，分散監督的力量，他絕不同意。
江啟臣說，國民黨要改變，黨內文化也應該改變，在前線為民意發聲的人，應該給他鼓勵與支持，讓他無後顧之憂的為中華民國衝刺。「我們會主動出擊，揭弊、監督，戰鬥到底！」