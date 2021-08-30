各部會振興券抽籤發放　民進黨團：資源有限不得不然

為振興受疫情衝擊產業，各部會擬參考去年方案，推出藝fun券、農遊券等八大類振興加碼券，預計將採抽籤方式發予國人，引發是否去年為中籤者優先，或是否排富等討論。立法院民進黨團今（30）日於記者會中被問及此事，黨團幹事長劉世芳表示，各部會發放的券是加碼在五倍券之外，也是他們能提供預算做的最好加碼方式，規劃並無不當；黨團書記長羅致政也說，資源總是有限，採取抽籤不得不然。

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劉世芳表示，各部會加碼沿用，與三倍券時的方法是相近的，而且加碼服務對象跟各部會主責業務相關，譬如農遊券以農村、農民等為主，黨團認為這是加碼在振興五倍券之外，是各部會能提供預算做的最好加碼方式，且這8大加碼券也是合用的，也幾乎全民適用，因此認為現在規畫並無不當。

羅致政則說，希望把振興力道轉到各部會主管下需要照顧的產業，這樣的部會加碼是必要的，且去年已經是發過，並沒有太多問題。這是要讓大家更方便參與活動，支持各部會把券放到同一個平台，但資源總是有限，如果大家平分無助刺激，必須要採取抽籤不得不然。至於振興就是希望大家參與，也沒有必要排富或去年得過的人就排除，黨團支持行政部門這樣的做法。

另談到恐有商家未申報實際營業所得，若振興加碼仍搶救是否不公？政府是否該趁此次振興機會，建立起稅籍透明制度，讓長年來的地下經濟浮出檯面？劉世芳說，就她瞭解，經濟部門、地方政府已經有修正跟檢討，還有個案歡迎提出，一定會幫忙解決。她強調，紓困對象就是受到疫情影響的小商家、店主，而不是包租公等等，今年稽查程序有加強，若還有若干包租公用錯誤稅籍資料或公司行號登記資料來冒領，請提出來政府一定會檢討。

羅致政也說，振興目的就是要振興，幫助受到衝擊的民眾，並不是用這個機會清查營業、稅籍資料，大家不要把2個問題搞混，這次是要幫助受衝擊店家。

黨團副幹事長黃世杰強調，關於建立稅籍透明制度，事實上從去年到今年進行紓困階段，各地方政府執行上，包括立委服務處，都有協助需要紓困的基層建立稅籍資料等，以用最簡單方式納入紓困。這類改革還是需要適當時機，不是紓困振興階段，把不同政策目標全部納入，這並不見得是最好的時機，這是財政部應該要規劃完整、加強宣導的。