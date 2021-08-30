郭台銘交涉BNT明年留3千萬劑疫苗　綠委：指揮中心有準備

鴻海創辦人郭台銘29日晚間表示，已向BNT公司表達優先處理我方今年採購疫苗提前到貨，以及明年為台灣保留3000萬劑的額度。立法院民進黨團今（30）日召開記者會談及此事，黨團副幹事長黃世杰表示，政府有針對明後年的疫苗進行洽談或簽約，不會只限於單一廠牌，怎樣採購才是最好部署，相信指揮中心會積極準備。

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郭台銘29日晚間表示，已向BNT公司表達優先處理我方今年採購疫苗提前到貨，以及明年為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得不錯的回應，盼政府能「有備無患」勝於「量出為入」，讓疫苗供應不斷鏈。

黃世杰表示，世界各國疫情嚴峻，現在還有Delta病毒，乃至未來可能發生各種狀況，各國藥廠也都在針對未來情形預做準備，郭台銘所說的採購疫苗，指揮中心已說不只是BNT，包含AZ、莫德納，政府都已就明年、後年的次世代疫苗有進入洽談簽約階段，不會只限於單一廠牌，黨團也會跟所有已經在施打或研發中的，乃至於國內國外次世代疫苗積極要求指揮中心去接洽。他也說，希望專家會議及早討論，因為科學斷推陳出新，怎樣採購才是最好部署，相信指揮中心會積極協助全國人民有足夠疫苗。

黨團幹事長劉世芳則說，不管美國或歐洲國家，疫情都嚴峻，國際對疫苗取得與到貨都非常努力，謝謝郭台銘奔波在歐洲，還有世界各國政要幫台灣爭取最大量疫苗。目前重點在於不管甚麼疫苗，怎樣能確保接續不停讓國人可以施打，讓我們在一定時間內涵蓋量非常高，可以恢復正常生活樣態才是重點。

劉世芳說，現在有提到未來採購部分，行政院長蘇貞昌上個月已提醒不管採購美國或歐洲疫苗，指揮中心都有在洽談，最重要的是每個疫苗生產過程中，怎樣安全、有效且即時送到台灣，這才是現在大家努力的目標。郭台銘這樣的提醒黨團會特別注意，希望好的疫苗應付國際疫情變化，保障國人安全與健康，黨團會督促政府如期、如質把疫苗送到台灣來。

黨團書記長羅致政也說，有很多變種病毒出現，相信指揮中心會根據新的情況，做必要疫苗採購戰略與計畫。之前已經公布明年有2000萬劑莫德納、後年有1500萬劑莫德納，是否追加BNT、AZ或其他國產疫苗等等，指揮中心會隨著疫情變化超前部署。