吳釗燮籲台灣與聯合國合作　民進黨團：支持國家立場

聯合國大會將於9月14日開議，外交部長吳釗燮投書國際媒體，強調聯合國體系在中國施壓下，持續錯誤引用聯大第2758號決議，不當排除台灣參與，呼籲各國「是時候讓台灣和聯合國合作了」，獲得迴響；民進黨立法院黨團今（30）日被問及此事，黨團書記長羅致政說，這是國家立場重要宣示，民進黨團支持吳所表達的立場，雖然會有政治現實與困難，但努力方向並沒有改變。

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羅致政表示，吳釗燮在聯合國新會期開議前夕於國際媒體投書，這是國家立場的重要宣示，黨團全力支持。第2758號決議所處理的，是中國代表權問題，當中沒有處理到台灣主權或台灣跟中國主權的相關問題，當中國用這提案，要求聯合國專門機構，或其他國家政府、NGO排除台灣參與，是過度錯誤引用。台灣有資格參與國際組織跟活動，民進黨團支持外交部長表達這樣的立場，政府也會持續努力，當然有政治現實與困難，但立場宣示與努力方向沒有改變。

劉世芳則說，民進黨政府的方向，尤其是聯合國對台灣要不要納入聯合國體系立場，一直都非常清楚，尤其是現在聯合國體系中，對中國的定義就是中華人民共和國，而從台灣開始有總統選舉，我們就明確表達台灣不是中國一部分。

劉世芳說，吳釗燮的投書代表多數民意，呼籲聯合國要納入台灣體系，尤其過去1年當中台灣在國際的能見度，體現聯合國納入台灣是正面且有幫助的，民進黨團不希望台灣是聯合國體系的破口，呼籲國人支持吳釗燮所說聯合國納入台灣，不管正式、非正式加入WHO等體系，現在政府方向非常正確。