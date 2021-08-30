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獨／柯文哲再出手　延攬周錫瑋人馬任台北畜產公司董座

▲將出任台北畜產公司董事長的板橋區埔墘福德宮主委廖榮清（右），今日早上代表廟方捐贈贊普的物資及善款50萬元，幫助新北的弱勢家庭，由新北市長侯友宜代表受贈。（圖／新北市政府民政局提供）
▲將出任台北畜產公司董事長的板橋區埔墘福德宮主委廖榮清（右），今日早上代表廟方捐贈贊普的物資及善款50萬元，幫助新北的弱勢家庭，由新北市長侯友宜代表受贈。（圖／新北市政府民政局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-30 11:37:42｜2021-08-30 12:35:24

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，劍指2024的企圖明顯！繼今年7月聘任前總統李登輝辦公室主任王燕軍為台北市政府的市政顧問、8月延攬前高雄市長韓國瑜的親信黃文財加入民眾黨運作後，如今又收編前新北市政府農業局長廖榮清任台北畜產公司的董事長。

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▲台北畜產公司今（30）日上午正召開董事會討論廖榮清的任命案，預計廖榮清9月1日走馬上任董事長一職。（圖／記者陳志仁攝）
▲台北畜產公司今（30）日上午正召開董事會討論廖榮清的任命案，預計廖榮清9月1日走馬上任董事長一職。（圖／記者陳志仁攝）
出身新北市板橋埔墘地區地方望族的廖榮清，不僅熟稔地方的生態，更活躍新北的政商界，如今獲柯文哲的賞識，出任台北畜產公司的董事長，引起新北政壇議論；台北畜產公司今（30）日上午正召開董事會討論廖榮清的任命案，預計廖榮清9月1日走馬上任董事長一職。

地方政壇人士指出，廖榮清在周錫瑋競選時末代的台北縣長時出錢出力，周錫瑋當選後出任台北縣政府秘書室主任；為一償廖榮清想擔任板橋市長的心願，周錫瑋指派廖榮清代理板橋市長，後升任台北縣政府副秘書長；朱立倫當選第一屆的新北市長後，周錫瑋曾託孤4位的局處首長，廖榮清就是其中一位。

廖榮清曾任三屆的國大代表、新北市商業會理事長、台灣省商業會常務理事、板橋市代理市長、台北縣政府秘書室主任、副秘書長、新北市政府首任的農業局局長、新北市果菜運銷股份有限公司董事長；現任新北市產業諮詢委員會執行長、板橋「埔墘福德宮」主委及板橋興隆市場股份有限公司董事長。

地方政壇人士分析，此時正值國民黨主席選舉之際，柯文哲挖廖榮清任台北畜產公司董事長的舉動，也引發政壇高度的關注；尤其廖榮清與黃復興黨部的周錫瑋關係密切，加上又曾任新北市（台北縣）的局處首長、政商人脈亨通，無疑是柯文哲在新北市拓展民眾黨的最佳人選，也可為2024來提前部署。

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