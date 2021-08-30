列舉國產與國際疫苗5差異 孫大千：高端根本走不出台灣
針對總統蔡英文表示，不論哪種廠牌的疫苗都可能有個案反應不同，朝野應放下政治成見、尊重醫學專業。對此，國民黨前立委孫大千30日提出5項高端與國際疫苗的差異，認為「高端疫苗根本走不出台灣」。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-30 11:42:05｜2021-08-30 11:42:58
孫大千30日在臉書指出，蔡英文為了護航高端疫苗，不惜一路放水，不論是降低EUA審查標準，或多次出面信心喊話，甚至擔任高端疫苗的代言人。
孫大千也針對高端疫苗和國際疫苗提出5項差異，包括：一、國際疫苗已在全球廣泛的施打，也累積大量的經驗和數據，高端疫苗卻是首度在台灣施打；二、國際疫苗均有國際認證，高端疫苗根本走不出台灣。
三、國際疫苗都完成第三期臨床實驗的期中報告，高端疫苗遠遠不及；四、國際疫苗可提供完整的安全性和有效性的資料，高端疫苗提不出保護力的數據；五、國際疫苗不存在量產良率的問題，高端疫苗在擴大量產的過程，不同批號未必都能通過封緘檢驗。
孫大千表示，任何廠牌之疫苗都有不良反應，然而高端疫苗根本沒資格和國際疫苗相提並論，把利益考量和政治算計放在防疫之前的，就是蔡英文所領導的民進黨。