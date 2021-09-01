飯店轉型自救／賴正鎰盼涵碧樓「接地氣」　媽媽炒飯入菜

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30%觀光客流失！涵碧樓朝養生度假做戰略轉型
日月潭涵碧樓酒店總經理史墨威用海嘯來形容疫情當時的衝擊，他提到，疫情爆發之初，對於飯店業的影響，大約是從2020年過年後開始發酵，國內觀光飯店住房率都在探底，國境封鎖少了國際觀光旅客來台，涵碧樓也有大約30%的國際觀光旅客流失。
巧合地是，他在2019年承襲了涵碧樓過去10年來的積累，正希望朝向養生度假的方向做戰略轉型，2020年初就碰到疫情，所以涵碧樓也順勢做一些調整，包含像是飲食加入一些健康的元素，或是著重國人遠離人群的安全度假。
疫情期間飯店唯有轉型因應，才能力求生存，涵碧樓董事長賴正鎰對於「改變」有一套見解，他希望有著「一生一定要來住過一次」美譽的韓碧樓，能更加「接地氣」，也因此，你會發現，涵碧樓有越來越多的在地化美食、小農契作，甚至就連賴正鎰的家鄉菜，都出現在韓碧樓的餐桌上。
賴正鎰媽媽牌炒飯入菜！指標飯店涵碧樓盼接地氣
《NOWnews今日新聞》採訪團隊直擊涵碧樓湖光軒餐廳，主廚林宗立準備一桌好菜迫不及待要讓大家試吃，其中有一道「苦茶油炒飯」，就是賴正鎰獨有的家鄉味料理，林宗立笑著分享說，因為賴正鎰是草嶺人，懷念小時候的味道，特別讓他太太傳授賴正鎰媽媽的「獨門撇步」，親自來湖光軒「炒飯教學」，再加入當地的苦茶油，這道唇齒留香的媽媽味炒飯應運而生。
湖光軒在菜單設計上，利用當地的食材，還會再加入養生的料理方式，目的就是要讓客人吃得健康無負擔，也積極投入參加生態廚師、綠光農場等，做出對環境友善的料理，像是招牌的「果木燒烤紅玉雞」，就是友善農場配合，雞隻小時候飼料就加入紅玉紅茶磨成粉飼養，有控溫、抽風，吃起來肉質不會有腥味，細細品嚐還有淡淡茶香味。
對於這樣的菜色轉型，顧客反饋良好，主廚分享：「許多顧客都認為來飯店也能吃到正宗古早味，也是滿不錯的，整體接受度與回頭率都相當有感。」原以為賴正鎰的「接地氣」轉型，就是中餐廳在地化，但畫面鏡頭轉往涵碧樓的東方餐廳，主廚何明楓也在大玩創意，切丁鳳梨高溫爆炒鎖住水分，一邊熬煮一邊加入桂花醬，旁邊主食竟然是伊比利法式帶骨里肌，不僅中西合併，也用在地食材迸發創意，讓不少忠實客大呼更滿意。
涵碧樓的戰略轉型，加上國人被疫情壓抑的報復性出遊消費，也確實奏效，不但把2020年上半年1到5月份丟失的業績補回來，甚至於在下半年6個月的時間，還超過了全年度的規劃，有著至少10%逆勢成長。
涵碧樓觀察到，本來旅客平均留宿的天數，從過去的1.6天，在疫情期間居然延長到了3天左右，這是在疫情的衝擊之下，做轉型調整後所觀察到的特殊現象，甚至因為受到疫情的影響，很多長年旅居在國外的華僑、華裔，紛紛都回到國內來居住，這段期間反而讓他們更認識台灣，開啟一些深度旅遊。
不過，只靠國旅衝刺還是不夠，業者端始終盼望政府的幫助。史墨威表示，只要疫苗全民施打率提高，就會間接帶動整個產業健康的發展，甚至可以考慮，往周邊鄰國的國家，比如說像新加坡等，防疫做得比較好的國家，兩邊多多建立旅遊泡泡或是商務泡泡，讓國內的這些同業能舒緩一口氣。
儘管國內在今年5月，又歷經了全台本土確診的亂流，但是隨著疫情趨穩、警戒降級、制度鬆綁，國旅的熱度也將持續回溫，飯店業者也不斷推陳出新，不管是住房活動，還是餐飲巧思，都希望跟病毒一樣，有著變種能力、適應當前危機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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