飯店轉型自救／住房率慘見個位數　特色經營成營收活水

我是廣告 請繼續往下閱讀
從交通部觀光局揭露的資料，不難發現，2020年到2021上半年，全台觀光旅館住房率，歷經兩次滑鐵盧。2020年2月開始，國內出現許多境外移入個案，全台住房率從58.9％，直接掉到34.55%，到了3月更是直接腰斬，全台無數的旅館飯店，僅1成多的住房率，不少老字號飯店也在這時候拋出熄燈的震撼彈，讓不少飯店同業都大嘆可惜，也感同身受。
苦苦撐下來的飯店業者，一直捱到2020年7月後住房率才有顯著的回升，加上適逢暑假，疫情趨緩帶來的國旅大爆發效應，讓飯店業者久旱逢甘霖，雖然國境大門依舊深鎖，在沒有國際觀光客的挹注下，很難回到疫情前的盛況，但靠著國內民眾按耐已久的「出遊慾望」，總算能讓業者稍微喘口氣。
但好景不常，今年5月中國內本土疫情大爆發，又讓飯店業者再次面臨住房率腰斬的衝擊，全台旅館飯店住房率僅剩兩成，6月更慘，伴隨三級警戒到達史上新低點，住房率出現個位數，僅有7.63%。
國境大門不開！北市觀光旅館住房率最慘僅剩6.49%
這段期間，影響最明顯的莫過於台北地區了，過去有大量遊客、商務客來支撐觀光飯店，如今為了阻擋病毒，觀光財被擋在外頭，2020年1月從原本超過6成的住房率，快速腰斬，到了4月甚至只剩下8.72%，一直到8月後才趨穩，回到30%左右的住房率。
飯店業才剛剛回暖，今年5月的本土疫情，又再次重創台北地區的觀光飯店，雙北成了本土疫情重災區，從5月傳出本土確診個案後，整體的住宿率又掉到1成多，隨著防疫警戒提升，6月的住房率甚至比去年低谷更慘，僅有6.49%。
另外，受到國內疫情升溫影響，飯店的餐飲收入也受到很大的影響，今年初的台北地區飯店餐飲還有超過11億的收入，但到了6月已經驟降到2億多，在住房低迷、餐飲收入下降雙面夾擊下，讓業者苦不堪言。
觀光局挺政府五倍券推振興方案 飯店轉型搏特色求生存
隨著接下來五倍券的開放，各單位也磨刀霍霍希望能配合振興券的政策，替產業注入活水，交通部觀光局也積極推動國旅觀光，推出5種在地國旅新體驗行程，還整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、食宿遊、自行車、在地業者等，推出16條多元路線，包含濱海、河濱、環山、山岳、田園及離島6大主題。未來也將配合五倍券推出國旅振興方案，希望能替觀光旅宿業帶來新的營收活水，北市觀傳局也表示，接下來配合中央政策，也會有一連串加碼刺激經濟的配套措施，但能不能挽救觀光產業的衝擊，國內疫情是否穩定恐怕還是關鍵。
為了堅守這場長期戰役，國內飯店業者也紛紛靠著轉型、衝刺國旅等，希望能為營收注入活水，緩解國境大門緊閉的艱難時刻，台北指標星級飯店晶華酒店，就推出郵輪管家，把異國體驗搬入飯店內，讓疫情期間大家也能有偽出國感受；與此同時，南台灣指標飯店涵碧樓則是反其道而行，主推在地化特色，希望透過接地氣的餐飲、裝潢文化，搶攻國旅市場，但不論如何轉型，業者都希望各擁特色，提高住房率與餐飲收入，度過後疫情時代。