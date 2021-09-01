COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

飯店轉型自救／住房率慘見個位數　特色經營成營收活水

▲疫情重創國內觀光旅宿業。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲疫情重創國內觀光旅宿業。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者劉雅文／專題報導

2021-09-01 17:00:00｜2021-09-01 17:21:44

一場始料未及的新冠肺炎疫情，無預警在2019年底開始爆發、蔓延，造成全球不僅有2億多人確診，還無情的帶走了400多萬人的生命，對無數個家庭帶來衝擊，而且隨著病毒不斷的變種，儘管各國疫苗相繼問世，這場疫情至今還是沒有看到完結的終點，台灣，雖然被國際間稱為防疫優等生，但在疫情的衝擊下，不管是對民眾生活、產業經濟都帶來驟變，國境大門不敢敞開，國內民眾也減少非必要的經濟活動，2020年可以說是台灣近幾年來，經濟最灰暗的一年，甚至就在我們以為一切開始好轉了以後，今（2021）年5月又爆發了大規模的本土疫情，更是對國內的旅遊、餐飲以及飯店業者，再次重擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情衝擊觀光旅館！本土爆發住房率慘淪個位數

從交通部觀光局揭露的資料，不難發現，2020年到2021上半年，全台觀光旅館住房率，歷經兩次滑鐵盧。2020年2月開始，國內出現許多境外移入個案，全台住房率從58.9％，直接掉到34.55%，到了3月更是直接腰斬，全台無數的旅館飯店，僅1成多的住房率，不少老字號飯店也在這時候拋出熄燈的震撼彈，讓不少飯店同業都大嘆可惜，也感同身受。

▲受到疫情衝擊，全台觀光旅館住宿率下滑。(圖／NOWnews美編製表)
▲受到疫情衝擊，全台觀光旅館住宿率下滑。(圖／NOWnews美編製表)
苦苦撐下來的飯店業者，一直捱到2020年7月後住房率才有顯著的回升，加上適逢暑假，疫情趨緩帶來的國旅大爆發效應，讓飯店業者久旱逢甘霖，雖然國境大門依舊深鎖，在沒有國際觀光客的挹注下，很難回到疫情前的盛況，但靠著國內民眾按耐已久的「出遊慾望」，總算能讓業者稍微喘口氣。

但好景不常，今年5月中國內本土疫情大爆發，又讓飯店業者再次面臨住房率腰斬的衝擊，全台旅館飯店住房率僅剩兩成，6月更慘，伴隨三級警戒到達史上新低點，住房率出現個位數，僅有7.63%。

▲受到疫情衝擊，全台觀光旅館住宿率下滑。(圖／NOWnews美編製表)
▲受到疫情衝擊，全台觀光旅館住宿率下滑。(圖／NOWnews美編製表)

▲台南大億麗緻酒店不敵疫情正式熄燈。（圖／資料畫面）
▲台南大億麗緻酒店不敵疫情正式熄燈。（圖／資料畫面）

國境大門不開！北市觀光旅館住房率最慘僅剩6.49%

這段期間，影響最明顯的莫過於台北地區了，過去有大量遊客、商務客來支撐觀光飯店，如今為了阻擋病毒，觀光財被擋在外頭，2020年1月從原本超過6成的住房率，快速腰斬，到了4月甚至只剩下8.72%，一直到8月後才趨穩，回到30%左右的住房率。

▲受到疫情衝擊，台北市的觀光旅館住宿率下滑。(圖／NOWnews美編製表)
▲受到疫情衝擊，台北市的觀光旅館住宿率下滑。(圖／NOWnews美編製表)

飯店業才剛剛回暖，今年5月的本土疫情，又再次重創台北地區的觀光飯店，雙北成了本土疫情重災區，從5月傳出本土確診個案後，整體的住宿率又掉到1成多，隨著防疫警戒提升，6月的住房率甚至比去年低谷更慘，僅有6.49%。

▲受到疫情衝擊，台北市的觀光旅館住宿率下滑。(圖／NOWnews美編製表)
▲受到疫情衝擊，台北市的觀光旅館住宿率下滑。(圖／NOWnews美編製表)

另外，受到國內疫情升溫影響，飯店的餐飲收入也受到很大的影響，今年初的台北地區飯店餐飲還有超過11億的收入，但到了6月已經驟降到2億多，在住房低迷、餐飲收入下降雙面夾擊下，讓業者苦不堪言。

▲受到疫情衝擊，台北市的觀光旅館餐飲收入急劇縮減。(圖／NOWnews美編製表)
▲受到疫情衝擊，台北市的觀光旅館餐飲收入急劇縮減。(圖／NOWnews美編製表)

▲台北華國大飯店驚傳10月底熄燈消息。（圖／翻攝官網）
▲台北華國大飯店驚傳10月底熄燈消息。（圖／翻攝官網）
觀光局挺政府五倍券推振興方案　飯店轉型搏特色求生存

隨著接下來五倍券的開放，各單位也磨刀霍霍希望能配合振興券的政策，替產業注入活水，交通部觀光局也積極推動國旅觀光，推出5種在地國旅新體驗行程，還整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、食宿遊、自行車、在地業者等，推出16條多元路線，包含濱海、河濱、環山、山岳、田園及離島6大主題。未來也將配合五倍券推出國旅振興方案，希望能替觀光旅宿業帶來新的營收活水，北市觀傳局也表示，接下來配合中央政策，也會有一連串加碼刺激經濟的配套措施，但能不能挽救觀光產業的衝擊，國內疫情是否穩定恐怕還是關鍵。

為了堅守這場長期戰役，國內飯店業者也紛紛靠著轉型、衝刺國旅等，希望能為營收注入活水，緩解國境大門緊閉的艱難時刻，台北指標星級飯店晶華酒店，就推出郵輪管家，把異國體驗搬入飯店內，讓疫情期間大家也能有偽出國感受；與此同時，南台灣指標飯店涵碧樓則是反其道而行，主推在地化特色，希望透過接地氣的餐飲、裝潢文化，搶攻國旅市場，但不論如何轉型，業者都希望各擁特色，提高住房率與餐飲收入，度過後疫情時代。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀