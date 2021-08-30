抽中1張賺逾2.5萬元！八方雲集轉上市今起開放申購　

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今（2021）年第1季營收14億元，年增率16.76%，稅後淨利1.36億元，EPS有2.3元。對於能在疫情期間「疫」軍突起，主要歸功於餐點屬方便攜帶的平價美食，外帶、外送占比達6至7成，相較同業對於疫情的衝擊較小，甚至有望逆勢成長。
這次八方雲集初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，其中，競價拍賣股數4080張，公開申購股數為1320張。這次參與投標的投標單筆數計2280筆，合格標單共2189筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，已於8月26日經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣，開標結果最低得標價格162.1元，最高得標價格202元，得標加權平均價格165.53元。
另依相關處理辦法規定，八方雲集競價拍賣最低承銷價格為130.25元，這次辦理公開申購價格為155元，今日起至9月1日開放公開申購，9月3日為公開抽籤日，預計於9月9日掛牌上市。若以27日收盤價180.6元計算，等於抽中1張潛在獲利就有2.56萬元。
也就是說，一般散戶有機會以低於市價的價格購入，只要擁有台股帳戶，再存入申購股票所需要的資金，加上20元申購手續費和50元股票中籤通知郵資，就能參與抽籤，以八方雲集為例，戶頭裡至少要有15萬5070元才能成功申購，而且新股抽籤每一個身份證字號只能參與一次，重覆申購會被取消抽籤資格。不過，八方雲集轉開放申購首日，今日股價開高後，每股一度來觸及184元，但盤中股價又翻黑，最低來到180.5元。