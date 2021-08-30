助弱勢家庭度難關 板橋埔墘福德宮捐贈物資及50萬元善款
板橋區埔墘福德宮今（30）日舉行中元普渡法會，並捐出贊普物資及善款50萬元做公益，幫助板橋、中和、新莊及深坑、石門、平溪偏遠地區的弱勢家庭共度難關；新北市長侯友宜感謝埔墘福德宮對社會濟世救助的溫暖，並向福德正神祈求庇佑市民安居樂業、合境平安。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-30 13:10:41
侯友宜表示，中元普渡是民間重要的習俗，今年受疫情影響，新北宮廟皆主動縮減普渡的規模或暫停開放，減少人群聚集，兼顧信仰也做好做足防疫措施；要特別感謝所有宮廟的配合，也呼籲民眾至宮廟祈福參拜，請全程佩戴口罩，並遵守相關的防疫規定，保護自己也保護別人。
埔墘福德宮主委廖榮清指出，為宏揚福德正神的慈悲精神，寺廟長期從事社會公益，每年農曆7月23日皆舉辦普渡法會，今年受疫情影響，雖然法會不開放民眾進場，仍感謝信眾踴躍參加贊普匯集不少物資，會將信眾的大愛，經由在地公所的媒合，捐助給最需要的弱勢家庭及慈善機構。
民政局長柯慶忠說，除埔墘福德宮，還有永和保福宮、蘆洲湧蓮寺、三峽廣行宮、汐止金龍山北峰寺等超過112間宮廟，將民眾捐助之愛心白米、麵條、乾糧、食用油等供品贈與弱勢族群；另新北寺廟也配合防疫推行「宗教新文化」，將傳統宗教科儀結合網路科技，提供線上普渡或法會的服務，避免群聚。
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