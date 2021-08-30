COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

助弱勢家庭度難關　板橋埔墘福德宮捐贈物資及50萬元善款

▲板橋區埔墘福德宮主委廖榮清（左四），今日早上代表廟方捐贈贊普的物資及善款50萬元，幫助新北的弱勢家庭，由新北市長侯友宜拜表受贈。（圖／新北市政府民政局提供）
▲板橋區埔墘福德宮主委廖榮清（左四），今日早上代表廟方捐贈贊普的物資及善款50萬元，幫助新北的弱勢家庭，由新北市長侯友宜拜表受贈。（圖／新北市政府民政局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-30 13:10:41

板橋區埔墘福德宮今（30）日舉行中元普渡法會，並捐出贊普物資及善款50萬元做公益，幫助板橋、中和、新莊及深坑、石門、平溪偏遠地區的弱勢家庭共度難關；新北市長侯友宜感謝埔墘福德宮對社會濟世救助的溫暖，並向福德正神祈求庇佑市民安居樂業、合境平安。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，中元普渡是民間重要的習俗，今年受疫情影響，新北宮廟皆主動縮減普渡的規模或暫停開放，減少人群聚集，兼顧信仰也做好做足防疫措施；要特別感謝所有宮廟的配合，也呼籲民眾至宮廟祈福參拜，請全程佩戴口罩，並遵守相關的防疫規定，保護自己也保護別人。

埔墘福德宮主委廖榮清指出，為宏揚福德正神的慈悲精神，寺廟長期從事社會公益，每年農曆7月23日皆舉辦普渡法會，今年受疫情影響，雖然法會不開放民眾進場，仍感謝信眾踴躍參加贊普匯集不少物資，會將信眾的大愛，經由在地公所的媒合，捐助給最需要的弱勢家庭及慈善機構。

民政局長柯慶忠說，除埔墘福德宮，還有永和保福宮、蘆洲湧蓮寺、三峽廣行宮、汐止金龍山北峰寺等超過112間宮廟，將民眾捐助之愛心白米、麵條、乾糧、食用油等供品贈與弱勢族群；另新北寺廟也配合防疫推行「宗教新文化」，將傳統宗教科儀結合網路科技，提供線上普渡或法會的服務，避免群聚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀