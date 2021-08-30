中市水肥廠惡臭頻傳　居民抗議儘速遷廠

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今(30)日附近居民、議員何文海、劉士州、還有當地與鄰近里長，包括南屯大興里長李富堂、大誠里長王宗裕、南區福平里長張啟龍、西川里長葉家宏等到水肥處理廠拉布條表達訴求，要求趕快遷到他處。
何文海指出，台中市環保局於108年曾提出有關南屯水肥處理廠的專案報告書，其中提到此水肥處理廠遭遇的問題，包括附近民眾難以忍受其傳出的惡臭，除臭設備不完全導致居民產生嚴重陳抗，而針對問題改善所提出的第一點策略即為「另尋覓適當地點遷移」，然而，距離108年8月提出計畫書至今，並未見到市府積極尋覓適合遷廠的新地點，甚至沒有維持除臭設備的品質，導致異味三不五時就傳出，讓此區民眾生活起居在惡臭之中。
水肥廠在八期重劃後設廠時屆數十多年，附近環境早已從綠油油的稻田轉變成大廈林立的熱鬧市區，時空背景早已變遷，再者，水肥廠位址於大興里，其戶數高達兩千戶左右，且位置接近捷運豐樂公園站，周遭更因設有好市多以及迪卡儂，生活機能豐富，卻因水肥廠傳出的惡臭瀰漫，不僅有礙市容，甚至使此地房價難漲，嚴重影響市民的權益。
大興里長李富堂表示，最近水肥廠不定時隨風飄出惡臭，而且經常在半夜時最為濃烈，常常在半夜接到里民投訴空氣惡臭的電話，希望台中市政府應該加快水肥場遷移計畫，不該一再拖延，還給當地居民一個乾淨的空氣環境。
環保局長陳宏益表示，停止營運水肥資源處理中心涉及台中市水肥處理整體規劃、環保設施用地取得、興建及市府整體預算投資分配等面向，影響台中市民生甚鉅，目前尚無法停止營運，環保局短期將採強化異味防制措施，提高消毒除臭施作頻率，並改善作業環境，落實水肥車輛、廠區環境及進廠水肥品質管理。
另環保局提供補助並輔導工業區汙水處理設施自行處理園區內水肥，有餘裕量可接收工業區外家戶水肥，以水肥區域分流減少南屯水肥資源處理中心的進廠處理量，降低對當地環境負荷。