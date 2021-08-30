卓伯仲環保袋採購案獲判無罪　卓伯源嘆：名聲已毀

彰化縣前縣長卓伯源胞弟卓伯仲，涉及彰化縣環保袋採購案，被控圖利特定廠商4900多萬元， 曾被彰化地方法院重判9年。卓伯源今（30日）感嘆，該案纏訟近7年後，在8月5日已宣判無罪確定，司法最後雖然讓正義來到，但名聲已毀。





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卓伯源表示，纏訟近7年的彰化縣府環保袋案被冤枉貪瀆案，相關縣府官員及卓伯仲等在今年8月5日已宣判 無罪確定。不過，遲來的正義不是正義，他只有感嘆與無奈，更不捨他的縣府同仁與家人煎熬這麼多年，長年身心受到折磨。





卓伯源表示，除了彰化縣府環保袋事件，多年前前副總統吳敦義競選高雄市長連任錄音帶事件、黃俊英高雄市長選舉走路工事件、連勝文遭綠營側翼網軍假訊息抹黑等，雖已還當事人清白，但傷害已造成，名譽已受損，又誰來還他們公道？





卓伯源意有所指稱，平庸的邪惡更如官僚殺人，真實的案例就發生在彰化縣衛生局長葉彥伯身上，葉彥伯只因防疫超前部署與台大公衛院合作，推動廣篩與血清檢測以確保社區安全，卻因違逆民進黨執政當局的旨意就被全面追殺抹黑，還被民進黨政府移送政風調查，最近才獲平反，如此邪惡的打擊令人唾棄。





另就民進黨籍彰化市長林世賢，也曾在2019年指控「卓伯源做縣長貪汙最嚴重」，遭卓提起自訴，台中高分院認定，林世賢未盡查證義務，對卓名譽損害甚鉅，判刑4個月、可易科罰金，全案確定一事。 卓伯源也稱，他最近參加國民黨黨主席改選，惡質的暗黑手法卻蠢蠢欲動，企圖介入國民黨主席選舉，阻擋國民黨改革之路，他要嚴厲譴責這樣的不法行為。









