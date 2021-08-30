快訊／本土確診增3例！新北兩例感染源不明

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月28日累計公布14,761位確診個案中，已有13,673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。
指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，均為男性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自印尼(案16096、案16101)、泰國(案16097)、荷蘭(案16098)、菲律賓(案16099)入境，入境日介於8月27日至8月29日；詳如新聞稿附件。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,651,089例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,633,030例排除)，其中15,991例確診，分別為1,413例境外移入，14,525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計834例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另9例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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