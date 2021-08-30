台積電攻上605元！台股大漲186點、收17396.52點
受到美股4大指數上周五收紅激勵下，台股今（30）日開高走高，在電金傳同步點火，漲幅也擴大逾百點，並重返17300點，尾盤更在台積電拉抬下，台股終場收在當日最高點17396.52點，大漲186.59點，漲幅1.08%，成交金額2694.86億元，台積電同樣也收在今日最高價605元、上漲1%，倒是航運股虎頭蛇尾翻黑作收。
記者顏真真/台北報導
2021-08-30 14:34:07
美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示今年底前可能縮減購債規模，但不急於因應暫時性通膨壓力而調高基準放貸利率，激勵美股收紅，其中那斯達克指數和標普500指數再創歷史新高，那斯達克指數上漲183.69點，漲幅1.23%，收在15129.50點；標普500指數上漲39.37點，漲0.88%、收在4509.37點；道瓊工業指數終場亦上漲242.68點，漲幅0.69%，收在35455.80點；費城半導體指數上漲66.065點，漲幅1.96%、收在3436.45點。
受到美股收紅激勵下，台股今日以17244.62點、上漲34.69點開出後，在電子、金融及傳產股同步點火之下，台股站上17300點，漲幅更擴大逾百點。雖然盤中漲幅一度收斂回百點內，航運股在開高後亦翻黑，但尾盤在台積電急拉，並收在今日最高價605元，亦是繼7月15日來再度收在600元關卡之上，台股終場也大漲186.59點，收在當日最高點17396.52點。
在類股表現方面，今日玻璃陶瓷類股收盤漲逾4%，油電燃氣類股漲幅也有2%以上，半導體、電子、金融保險、塑膠、紡織纖維、電器電纜、鋼鐵、汽車、生技醫療、觀光、電子通路、電腦及週邊設備、建材營造等也都有1%以上漲幅，倒是航運股虎頭蛇尾開高走低，終場跌0.48%，其中萬海更跌逾1%。
就個股來看，電子權值股的台積電收在605元今日最高價，上漲1%，鴻海也從盤中黑翻紅，收漲0.93%，聯發科更上漲1.79%，聯電也漲了1.78%，日月光及國巨收盤漲幅亦有1.57%。至於金融股表現也相當亮眼，其中台新金漲逾6%，國泰金及新光金也有3%以上漲幅，開發金、京城銀漲超過2%，富邦金、兆豐金、元大金、合庫金、第一金、永豐金等也有1%以上漲幅。