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熊熊年輕不懂事！屢次原諒渣男　抓偷吃全靠「老天暗示」

▲熊熊屢次原諒渣男，靠老天暗示抓偷吃。（圖／熊熊IG）
▲熊熊屢次原諒渣男，靠老天暗示抓偷吃。（圖／熊熊IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-30 17:32:03

「美胸女神」熊熊身材嬌小，卻擁有傲人的身材，儘管前陣子才歷經如地獄般的低潮，不過她仍重新站起來，繼續在演藝圈上發光發熱，不想讓粉絲失望。近日她在節目《今晚開讚吧》上分享前任男友的偷吃花招，自己還因為年輕不懂事，而屢次原諒劈腿男友。

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熊熊坦言自己是屬於睜一隻眼閉一隻眼的人，平常也不敢看男友的手機，自嘲：「可能老天爺覺得我真的太笨，所以故意給一些暗示。」透露當時男友透過在MSN上寫暗號偷吃，而熊熊起初也不疑有他，後來發現對方將小三的聯絡資訊，存成男性友人的名字才覺悟，但是男友被抓包後堅決否認偷吃，直到熊熊抓到他改用別支手機偷情的證據，默默觀察一周後，才毅然決然攤牌分手。

▲熊熊發現被劈腿後決定先隱忍再攤牌。（圖／東森綜合台提供）
▲熊熊發現被劈腿後決定先隱忍再攤牌。（圖／東森綜合台提供）
另外，嚴立婷也透露前任男友時不時就找她吵架，吵完後就直接甩門出走，每每都讓她感到很莫名其妙。直到有一次她騎車跟蹤男友，發現他一改剛才的火爆態度，雀躍地邊騎機車邊吹口哨，停在便利商店門口後開始整理儀容，結果就有個婀娜多姿的女生向他走去，嚴立婷看到後雖然氣到不行，但也因為沒有明確的證據，所以選擇隱忍，後來發現男友幾乎都用同一招，受夠之後才決定分手。

▲嚴立婷（右）透露前任男友時不時就找她吵架，左為羅時豐。（圖／東森綜合台提供）
▲嚴立婷（右）透露前任男友時不時就找她吵架，左為羅時豐。（圖／東森綜合台提供）
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