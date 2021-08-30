高端6天5死　藍黨團踢爆：VICP委員同為高端實驗員

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此外，前民進黨不分區立委林靜儀醫師也是VICP委員成員之一，而林靜儀醫師過去曾發文護航過高端，國民黨團質疑其中立性，呼籲蔡政府、衛福部不該讓林靜儀醫師出席相關審議，或應要求其辭去職務。
對此，黨團總召費鴻泰表示，疫苗施打以來，包括AZ、默德納國人在施打後猝死案例，中央疫情指揮中心大都歸類於心肌梗塞、高血壓、糖尿病等慢性病所導致，乃至於開放國產高端疫苗施打後造成猝死案例，也歸咎施打者有慢性病史。
費鴻泰指出，高端今年6月起進行「MVC-COV1901對青少年之安全性、耐受性及免疫生成性」為期1年實驗計畫，有2位相當重要醫師參與：其一為台大兒童醫院黃立民醫師實驗團隊、另一位為馬偕兒童醫院邱南昌醫師實驗團隊。對照109-110年度預防接種受害救濟審議小組委員(VICP)24位委員中，召集人是邱南昌醫師，黃立民醫師也名列其中；而審議名單委員也出現林靜儀醫師，她曾是民進黨前不分區立委。
費鴻泰表示，高端疫苗施打6天以來，有5位國人猝死往生，其中有2位相驗結果屬主動脈剝離導致。國民黨團曾召開記者會，質疑高端在實驗室做出2公升的疫苗是可以的，但是實驗室做50公升的疫苗不良率達8成，有學者引用國民黨團記者會內容遭高端提告，而林靜儀醫師卻在7月23日臉書上為高端護航，贊成高端提告。
費鴻泰指出，2009年12月28日民進黨主席蔡英文曾針對國光疫苗問題時說過：「政府必須先行向國際市場採購疫苗，衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航。」顯然，林靜儀並沒有把蔡英文主席的話聽進去，身為VICP委員公然為高端推廣、背書、喊冤，那麼，因施打高端而猝死的家人提出救濟時，林靜儀醫師會站在誰的立場？
國民黨團建議總統蔡英文、中央疫情指揮中心、衛福部長陳時中，要求林靜儀醫師不要出席VICP會議或主動請辭，否則這會讓受害家屬認為政府球員兼裁判，做出的決議不具有公正性。