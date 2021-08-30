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塔利班掌權危險了？阿富汗女學霸：對未來感到很不安

▲18歲的阿富汗女學生巴蘭，榮登大學入學考試榜首，但在塔利班重新掌權、國家陷入混亂之際，巴蘭很難真正感到喜悅。（圖／美聯社／達志影像）
▲18歲的阿富汗女學生巴蘭，榮登大學入學考試榜首，但在塔利班重新掌權、國家陷入混亂之際，巴蘭很難真正感到喜悅。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-30 15:15:48

阿富汗大學入學考試近日放榜，18歲的巴蘭(Salgy Baran)榮登榜首，不過由於武裝組織塔利班(Taliban)近日重新奪回阿富汗政權，讓包含巴蘭在內的年輕女性，都對未來感到相當不安，認為自己是最幸運，卻也最不幸的人。

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綜合外媒報導，在得知自己以第一名成績的金榜題名，多年的苦讀沒有白費後，巴蘭欣喜若狂，這讓她離成為醫生的夢想更進一步。不過由於阿富汗的局勢在過去短短一個月內，有了翻天覆地的變化，使她在高興之餘，也不得不被壟罩在陰霾之下，特別塔利班過去掌權時，曾針對女性訂出相當嚴苛的宗教法規，剝奪女性諸多權益。

報導指出，阿富汗有近2/3的人口年齡在25歲以下，對於1996-2001年塔利班統治時期幾乎沒有印象，生活方式與西方的年輕人並無太大分別，也是從老一輩的人口中得知，當年的塔利班政府曾禁止女子受教育、工作，以及只能在男性親戚的陪同下，才能全身穿罩袍外出。

巴蘭本身在阿富汗東部農村出生並長大，她們全家在2015年搬到首都喀布爾，為的是讓她有更多教育資源。在過去20年間，阿富汗的女孩不僅可以受教育，也能在企業、政府單位找到工作。

雖然塔利班重新掌權後，曾公開表示會在伊斯蘭律法的框架下，確保女性權益，並強調國家需要受過教育的人才來協助發展；而塔利班高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）也在29日聲稱，將允許女性在男女分班的前提下接受大學教育，但外界對於塔利班所承諾的改變，普遍仍感到懷疑，當地的年輕女性更擔心在塔利班統治下，阿富汗將會退化回20幾年前的狀態。


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