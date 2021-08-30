塔利班掌權危險了？阿富汗女學霸：對未來感到很不安

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報導指出，阿富汗有近2/3的人口年齡在25歲以下，對於1996-2001年塔利班統治時期幾乎沒有印象，生活方式與西方的年輕人並無太大分別，也是從老一輩的人口中得知，當年的塔利班政府曾禁止女子受教育、工作，以及只能在男性親戚的陪同下，才能全身穿罩袍外出。