衛福部急修救濟法　洪孟楷轟：打疫苗死因審議小組說了算

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，洪孟楷，增加第4項內容，等於是受害救濟基金的「霸王條款」，條文內容也非法律用語，等於是一切由審議小組說了算，未來申請接種受害救濟基金時，很有可能被審議小組以第4項規定否決，國民黨團高度質疑民進黨政府「到底在怕什麼？」
洪呼籲蔡政府，國人踴躍預約BNT疫苗接種，立法院已通過了300多億元疫苗採購基金，國民黨團要求蔡政府加緊腳步加碼購買明年度所需的BNT疫苗至少3000萬劑，此外，政府自購AZ、莫德納到貨數偏低，要求蔡政府、衛福部儘速催貨。
此外，洪孟楷也批評，總統蔡英文於2009年曾經指責馬政府為國光疫苗護航，如今卻時空背景轉換，「超時空打臉蔡政府、原封不動地還給2021年的蔡政府」，當初的義正嚴詞，對照現在為高端一路開綠燈，為廠商護航的景象，「是時空再次錯亂？還是真的時空環境不同？」
新北市一名41歲男子28日接種過高端疫苗後猝死，在死因正在調查當中時，VICP召集人邱南昌醫師對外表示：「高端它是一個次單位蛋白質疫苗，過去也使用過類似這樣子的技術，但是在過去其它的疫苗也沒有看到這樣子的現象，以現有的資料來看，似乎關聯性不大。」
對此，洪孟楷質疑，邱南昌身為VICP召集人，居然未審先判說猝死與施打高端的關聯性不大，這要讓家屬情何以堪，萬一未來法醫相驗後有關連，邱南昌又該如何解釋，「VICP與高端實驗計畫都是同一批人，難道沒有球員兼裁判之嫌？」