Tag人物／後疫情的交通革命 微光司機用生命防堵破口

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侯勝宗原本是大學老師，研究新形態的交通媒合服務，在疫情爆發前一直致力於偏鄉的醫療交通專車工作，5月21日的時候他接到了新北市衛生局玉澤專員的一通電話，希望可以合作新北市確診者的載送服務，由於一般的計程車司機防疫知識不足，不敢接下如此風險的工作，侯勝宗決定將自己的專業應用在這場看不見的戰爭上，一肩扛下這個重責大任，用長照交通專車來作為防疫車隊，當時僅僅在兩周內，侯勝宗與他的團隊就號召到五個單位、72台車一同加入，加上志工的參與，整個清消基地總共有破百位人員同時用行動保護這塊土地。
「司機的安全，將會是我最大的責任。」侯宗勝沉重地說出這句話，防疫車隊的工作包含接送確診者，以及載送居家隔離中的民眾前往快篩站，侯宗勝每天心都懸在一條線上，他籌組了車隊為家園奮戰，卻也更擔心司機本身的安危，因為這份責任，使得他們制定了嚴格的清消SOP還有標準的作業流程，如果有司機不遵守規範，最嚴重的懲罰就是直接開除。
在這個微光行動中，承受壓力的除了第一線的防疫司機，還有每位司機背後要保護的家人，侯宗勝說，曾有司機每天往返宜蘭跟三重的清消基地，在經過詢問後才知道，是因為司機的家人擔心司機將病毒帶回家，所以司機選擇住在宜蘭的老家，用這樣的方式保護自己摯愛的家人。知道這件事之後的侯宗勝感到心疼和自責，他覺得不該將風險轉嫁到司機或司機家人身上，於是充滿人情味的「微光大飯店」因此出現了，微光大飯店其實就是侯勝宗在清消基地規劃出的宿舍空間，找來企業贊助包括床、洗衣機、淋浴間等等民生物資，讓有需要住宿的司機或志工，有一個安心的休息環境。
這次的疫情改變了許多人的生活，有的人被困在家裡走不出去，有的人需要被迫與家人分離，這些我們不曾想過的情景，其實是偏鄉的日常，聖經裡有提到一句話「光進來了，黑暗就走了」，而這句話就是侯宗勝取名這次的抗疫車隊為微光行動最大的原因，抗疫的戰爭還不知道何時會結束，但肯定的是我們將需要學會如何與恐懼共存，這段日子以來微光行動完成了4200多趟的任務，侯宗勝說微光行動並不會因為疫情的結束而中止，而是會延伸規劃成城市和偏鄉的後續醫療載送的服務，有偏鄉的居家醫療關懷、還有遠距問診、送藥等諸如此類的新形態模式，微光計畫不僅僅是交通移動，更希望可以推動成為社會運動，你我都能夠讓這微小的光，照亮台灣。
【Tag人物小檔案】
●姓名：侯勝宗
●經歷：
在逢甲大學公共事務與社會創新研究所擔任特聘教授
在臺灣計程車學院協會擔任秘書長
在服務創新與行動設計中心擔任主任
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。