名家論壇》黃至堯／斜槓不是瞎忙！

產業細分催生斜槓族的產生





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企業外包盛行已久， “派遣人員” 初衷是協助企業降低成本，在派遣制度逐步發展後，專案性質的人力需求也逐步以派遣方式聘用。時至今日有更多的年輕人通過不只一種身分來表現自己，不再滿足於單一職業生活方式，選擇擁有多重職業和身份的多元生活。斜槓青年就是在這樣的趨勢下發展出來，成為新世代工作的主流模式之一。





疫情加速就業市場的改變





麥肯錫全球研究院報告指出，美國近4億人口有1.62億從事非固定薪自由職業，預估這個數字將會繼續成長。而韓國與日本勞動人口約有1/3從事派遣工作，有越來越多是透過平臺/派遣公司去承接專案性質職位，薪資不算低，但通常專案多在3~6 個月內結束。





疫情衝擊下企業不得不開始通過裁員來縮減成本，對於習慣全職聘雇制的工作者也意識到隨時可能被裁員，不得不開始思考Plan B。知名 “創業導師” 黃柏翰強調：「在未來企業將會按需求找到不同的獨立工作者組成團隊，任務完成團隊就解散。斜槓及個人IP成為新世代重要的生存技能，是未來的趨勢！」





斜槓工作者需思考帶給客戶什麼價值





在企業內工作相對單純，做好自己負責的事向老闆匯報即可。然而斜槓工作完全不同。很多人誤以為業餘愛好可以轉化成斜槓工作，但事實上斜槓需擁有專精的能力，服務必須有客戶買單才能稱之為斜槓。





“創業導師” 黃柏翰表示，斜槓工作等於微型創業，只是不用投入大量資金成立公司，創業者遭遇的諸多挑戰，斜槓工作者也會遇到，包含客戶開發, 行銷推廣等。斜槓工作者最大挑戰是同質性服務過多，如不能差異化或找不到正確目標客戶，將難以達到預期效果。





以下幾點沒做到, 那你就是在瞎忙!





過往經驗積累很重要, 提供的服務一定要是你有熱情且擅長的, 更重要的是有客戶願意買單。盲目追隨流行一窩蜂的跟風，沒有經過市場驗證或沒人願意付費的斜槓都是瞎忙。





斜槓業務需要做好市場的需求及競品調研。前者判斷你的技能在市場上是否有商機，後者則是觀察你的服務是紅海還是藍海，如同質性服務過多，仍要進入這塊賽道最好確保你的實力超強。





3.服務/商品介紹要簡單明瞭





服務說明要站在客戶角度簡單扼要，服務內容與收費方式都說的不清不楚，與客戶溝通會非常浪費時間，並容易造成許多不必要的困擾；服務介紹這個步驟很容易被忽略但非常重要。





服務/產品確認後可以進行小量的營銷活動，例如在FB讓大家知道你開始在斜槓接案了；或是在部落格開始埋一些銷售的梗了，然後看看是否有人聯繫你，甚至有意願付費採買你的服務。





很多人興致勃勃展開斜槓，忙得團團轉卻沒起色。要檢視問題在哪：產品與競品同質性過高、目標客戶不對還是營銷方式要調整。要適時停損，不然沒有產出還可能影響正職工作得不償失。





有效率運用時間是創造斜槓收入的重要關鍵。收入較豐的斜槓工作者一般多是積累一段時間才讓他們的服務被市場接受。最好是能先確認市場需求及目標客戶，再反向檢視自身優勢與核心競爭力提供對應的服務，切記斜槓絕不是瞎忙一定要能創造客戶買單的價值。











●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。





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