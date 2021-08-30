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台中肉品市場　議員批「掛豬頭賣魚肉」

▲議員鄭功進指出，台中市肉品市場直銷中心，淪落到要跟雜貨店一樣賣洗髮精，「肉品直銷」定位不符(圖／柳榮俊攝2021.8.30)
▲議員鄭功進指出，台中市肉品市場直銷中心，淪落到要跟雜貨店一樣賣洗髮精，「肉品直銷」定位不符(圖／柳榮俊攝2021.8.30)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-30 15:50:40

隨著新冠肺炎疫情的反覆，再加上中元普渡對祭祀用豬隻的額外需求，各公、民市場紛紛傳出「漲聲」，部分基層攤商直言，往年在肉品市場還有進行屠宰業務的重大節慶時期（旺日），就算是有大宗豬肉需求的中元節，零售端也能壓在平均每斤90元上下，今(30)日議員鄭功進質詢指出，盧市府任內，搶快強行硬轉成「台中市肉品市場直銷中心」，現在每斤沒有賣超過100元，根本連成本都不符。

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台中市議會今進行市政總質詢，民進黨市議員鄭功進、施志昌、林祈烽指出，以前的人是掛羊頭賣狗肉，盧市府團隊，是掛豬頭賣魚肉，在月中風光搶開幕的「台中市肉品市場直銷中心」，除了有冷凍魚貨，甚至連美髮護膚商品都被拿來「趕鴨子上架」，這種飢不擇食的濫竽充數，明顯跟說好的「肉品直銷」的定位不符。


鄭功進表示，台中市政府身為肉品市場的最大股東，官方網站上「台中市政府農業局輔導」斗大的十個字，難道只是擺好看的嗎？台中市轄下的各農會，真的沒有在地農特產品需要被行銷，一個官方自營的肉品直銷中心，淪落到要跟雜貨店一樣賣洗髮精嗎？


鄭功進強調，他接獲很多豬肉攤商陳情，自從台中市肉品市場，不進行屠宰業務以來，現在各市場每天的豬肉，都只能透過中盤商運豬，過一手的結果，就是來什麼豬，就只能賣什麼豬，幾乎沒有選擇的餘地，豬源短缺時，甚至有無豬可賣的窘境。


經詢問經發局，隨機抽取幾個零售市場的實際豬肉賣價，其中大甲第二市場，甚至從133.4元/斤，漲到152.4元/斤，漲幅將近15%，東南區內的合作市場，也從149.8元/斤漲到156.8元/斤。


鄭功進重申，因為現在臺中市自己不進行屠宰業務，從外地批豬的產銷成本，至少都會超過500元，縱使中豬北送，是因為北部豬價比較好，市場經濟的自主選擇，但從永續地球減少碳足跡的觀點，特別是針對重大節慶，不論是中元、中秋，甚至是端午、春節，相信都是可預期的供不應求，所造成的豬價上漲，若能由台中市政府農業局當橋樑，自己跟在地台中豬農，用與雙北市類似豬價統一採購，並回到台中市肉品市場直銷中心釋出交易，透過以量制價的機制，相信可以同時愛地球，也能省市民消費者的荷包。


市府農業局長蔡精強說，屠宰目前僅設一條生產線，未來轉型為複合商場，豬價是全國性的問題。

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