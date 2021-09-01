飯店轉型自救／晶華推「郵輪管家」　高CP值力抗削價競爭

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台北成為了觀光旅宿業者的重災區，《NOWnews今日新聞》採訪團隊為了深究國內產業疫情時期的發展，特別實地採訪台北指標飯店晶華酒店，發現他們也深受觀光客不來的困擾，出現住房急速下降的困境。台北晶華行銷公關部協理蔡惠茹表示，在去年疫情剛開始的時候，尤其是3月、4月，那個時候衝擊非常的大，尤其是在住房端，商務客都沒有辦法入境，住房率最低有掉到2成以下，之後是隨著母親節檔期，還有暑假的國旅大爆發，才漸漸有些本地客的入住。
觀光客不來！衝刺國旅 郵輪管家打造偽出國體驗
為了求生存，飯店只能靠轉型留客，晶華酒店在疫情後加入更多國外元素，推出郵輪管家，讓本來處理國外旅客相關部門的同仁，重組成立新的單位，專門打造一系列「偽出國體驗」， 以日本管家為例，會讓客人體驗道地日本衣著，甚至還有大師登船系列，晶華把非常知名的小提琴家、知名歌手，直接將表演搬進飯店、納入在郵輪專案裡面。
來台5年的日本管家日比野博史就分享，這段期間他們最大的目標，就是要讓客人感受彷彿真的來到了日本，完整一條龍服務從吃日本美食、穿浴衣、了解溫泉文化等，一解台灣民眾思念日本風情的感受，可以在飯店好好享受，甚至館內也會有些適合拍照打卡的點，不用步出飯店就能體驗日本風情。
蔡惠茹提到，晶華酒店的第一波轉型，時間點落在去年3、4月，商務客沒有辦法入境，因此將策略改變成「城市渡假飯店」的風格，著眼於國旅的市場，慢慢等到住房的業績回穩了之後，今年觀察到疫情喚起了人們對健康的重視，所以開始結合養生概念，全面的導入不管是住房、餐飲等服務。
不僅如此，晶華酒店選擇跟在地商圈合作，推出住房旅遊套裝服務，住宿加上體驗當地商圈，像是逛迪化街等，並隨著國旅風氣提升，將部分客房改造為親子室，滿足親子客需求。蔡惠茹解釋，有非常多的消費者第一次來住郵輪的時候，是抱持著在飯店做短期Staycation的心態，後來慢慢地，他們開始會把小朋友也一起帶過來，「因為在這裡，郵輪管家可以把所有課程都包含進去，小孩體驗課程之虞，家長也能好好放鬆、做SPA等。」
面對疫情屢屢衝擊，不少飯店都選擇削價競爭，用腰斬的房價來做提高住房率的誘因，但晶華認為，現在國旅的方案非常多元，不想要把住房專案變成是價格的競爭。蔡惠茹強調：「當你的價格一旦落到水平之下，之後等疫情結束要再把價格拉回來，可能會有些困難度。」所以晶華用加值的方式，把豐富的內容包含在住宿方案裡，讓來住宿的旅客慢慢感受這樣的價格CP值是高的。
隨著本土疫情的爆發到趨緩，接下來陸續還有連假與節慶效應，怎麼因應、調整，重新為業績注入活水，將是飯店業者一直要面臨的新課題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。