月租6萬公有市場550坪合理嗎？　議員質疑有問題

台中市「中德公有零售市場」爆發租約弊案？民進黨市議員林祈烽、施志昌和鄭功進今(30)日在市政總質詢踢爆指出，有業者以每月6萬元的租金，標得中德公有零售市場550坪的使用權，平均每坪租金109元，這合理嗎？另業者營運計畫標榜邀大型寵物用品店，但實際卻經營美容美髮，業者是否先拿到標案才改經營？議員要求市府政風處要介入調查，給市民一個交代。

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林祈烽說，他接獲民眾陳情，北區中德公有零售市場在前朝招標時，經發局訂定的標租底價是每月3萬元，採用最有利標，使用面積是一樓225坪、地下室325坪，總計是550坪，結果有業者以2倍的價格6萬元標得經營權，另一名業者出價更高卻落榜，業者質疑標租案大有問題。

林祈烽質疑，經發局訂低價的立意良善，但要能活化市場，而不是賤租市場，中德市場原本就有業者在承租，但租約到期後沒能續租沒關係，但市府重新標租後，還是原來的業者出的權利金最高，可是經發局卻把經營權交給出價較低的新業者，這裡面有沒有問題？想要圖利新廠商也不是這種搞法。

林祈烽指出，得標廠商神通廣大，除了標到中德市場，也另外標下東峰市場的經營權，其每月付給市府的租金到底是多少錢？這家業者以每月6萬元的租金價格標得中德市場550坪的使用權，對照市府委外標租的市場均價每坪3萬元，等於是一個月才花2坪租金的價格，就可以租用到550坪的面積。

林祈烽表示，業者當初在競標時，營運計畫書寫得很好聽，說得標後將經營大型寵物用品賣場，並誇說要邀請各寵物界知名品牌業者進駐商場，也提供更專業的寵物相關知識給消費者，但其營業時間是上午11時才開門，顯然與傳統市場民眾一大早採買的習性不符，如此的經營模式，是要如何活絡市場？

林祈烽批評，市府有市場管理科，也有市場管理員，市府到底有沒有去稽查業者的經營有沒有符合公有零售市場應該營運的時間點？符合契約的精神？周遭的市民有對該市場印象大大加分嗎？業者以原計畫書「騙」到了標案後，再行文變更，將使用面積再轉租給美容美髮業者，光向其他廠商收到的租金，就比每月繳給市府6萬元的租金還要來得多。

經發局長張峯源表示，台中市公有市場委外經營，每坪每月租金平均約3萬元，除了價格考量因素外，也要考量業者如何活化市場，對社區的貢獻，還有商圈的經營，本案將依照契約規定進行調查。

經發局指出，經發局107年辦理中德公有市場委託經營管理招標案，透過評審方式，聽取廠商營運計畫，投標金額納入評分比重20%，現行廠商取得序位第一得標經營，得標月租金每坪約266元，與各委外市場平均每坪單價約300元相當。

經發局強調，廠商107年曾提報修正營運計畫書，採多元經營方式，調整營業面積，除經營本業寵物用品店，並增加美容美髮產品，今年7月廠商己收回該招租場域，經發局8月6日派員前往市場現況查核，要求限期重新提報修正後營運計畫書，經營範圍應符合公安消防，且須依承諾免費開放地下停車場，供消費者停車使用。