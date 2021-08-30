北市15%學生提前請防疫假　柯文哲：我認為學校夠安全了

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，而9月1日高中職以下開學日，也成為考驗防疫成效的第一道關卡。根據台北市政府統計，目前已經有近15%的學生，因為擔心疫情尚不穩定，確定在開學時已經先請了防疫假，並採取遠距離上課而非到校上課。





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對此台北市長柯文哲今（30）日下午在防疫記者會上表示，台北市不是北韓，不會強迫學生一定要到校上課，不過現階段他認為學校已經夠安全了，在兩個禮拜防疫假後，若沒什麼感染，就會以此成果讓家長放心，並請學生到校上課。





柯文哲表示開學日當天，台北市會有近28萬高中職以下學生回到校園上課，對台北市政府來說等於是要歷經另一波的測試，雖然現在確診案例數很少，但市府方面仍舊會相當小心。「去年5月第一時間停掉的就是學校，且28萬人全部出來學校上課，是一波相當大的人流。」柯文哲強調，市府會戒慎恐懼、嚴陣以待。





針對開學後的相關指引規範，柯文哲宣布，校園內的課後輔導、社團、技能訓練等相關活動，原則上繼續辦理，至於戶外教學的部分，原則上在9月30日之前暫緩規劃，校園內的大型集會活動則以線上辦理為主。





至於外界相當關心關於教室內「隔板使用」事項，柯文哲表示，根據國外的相關研究指出，若是隔板沒有在適當的時機使用，恐怕會比不用隔板更容易造成傳染。「現在的原則就是如果在教室內脫下口罩吃飯，才需要使用隔板，且使用完畢後要使用酒精消毒並且晾乾。」柯文哲說，正常上課的情況下大家都不會脫下口罩，所以沒有使用隔板的需要，若是全程使用隔板，反而會因為病毒附著在隔板上，造成傳染情況更加嚴重。





而對於教職員施打疫苗一事，柯文哲坦言仍有10%左右未施打疫苗。「想打疫苗的老師，這兩天一定能打到，但其他若有特殊理由的老師我們也不強迫。」柯文哲說，針對未施打疫苗的教職員，也會要求他們至少一個禮拜要進行一次快篩。



