家庭群聚讓停課標準有變數？陳時中：不會變

新北市日前爆發10人家庭群聚感染事件，其中不少為還在就學的高中以下學生，新北市長侯友宜建議，學校的停課標準應該修改，不用大費周章全校停課，而指揮中心指揮官陳時中今（30）日則表示，標準不會變，「CT值很高，是無法辦定是剛染疫還是染疫很久，但第一時間如果沒有先停課，之後就來不及了。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-30 16:45:47｜2021-08-30 17:22:39
針對侯友宜的發言，陳時中說明，停課標準並不會改變，停課了之後可以根據後續的檢驗情況，來判定是否儘速復課，「因為如果CT值很高，無法第一時間判斷是新傳染的還是舊染疫的，但第一時間如果沒有先停課，之後恐怕就來不及了，把案子研究清楚後，如果對於學校、社區沒有威脅，就會盡快復課。」
陳時中指出，儘管是高CT值，還是要經過相關的研判採檢才能確定染疫時間和傳染風險，學校的停課標準還是維持有一名確診即該班停課，兩人以上全校停課。
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