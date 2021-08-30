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陳竹昇自肥找許芳宜扮初戀　被篡位《俗女2》人氣王

▲許芳宜（左）演出陳竹昇初戀情人。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲許芳宜（左）演出陳竹昇初戀情人。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-30 16:53:22｜2021-08-30 16:55:11

舞蹈家許芳宜在《俗女養成記2》客串演出陳竹昇初戀學妹，陳竹昇今（30日）在媒體見面會形容許芳宜：「像一個小女生、她的眼神有一個能量很純真、很專注。」因此看到劇本腦中就浮現許芳宜這個人選，卻被謝盈萱虧自肥。導演陳長綸爆料，許芳宜一來劇組就篡位陳竹昇人氣王的地位，「她的能量會感染大家，平常大家工作時速是80，竹昇來是120，芳宜出現時速大概有180，劇組就High了。」

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▲陳長綸（後排左起）、嚴藝文、陳竹昇一起說服許芳宜（前）客串演出。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲陳長綸（後排左起）、嚴藝文、陳竹昇一起說服許芳宜（前）客串演出。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
謝盈萱本身非常期待許芳宜加入，自告奮勇要陪嚴藝文、陳長綸、陳竹昇去說服許芳宜，第一次見面在咖啡廳聊完天，謝盈萱結帳時偷偷問了陳長綸：「芳宜老師是不是你們會喜歡的類型？」陳長綸說對，謝盈萱默默吐槽：「陳竹昇自肥。」前後三次見面許芳宜才被說服，嚴藝文透露許芳宜來劇組前一天，她緊張到失眠，沒有辦法睡覺，怕把心目中的「維納斯」拍壞了，沒想到許芳宜進劇組一表演，立刻征服鏡頭，所有演員都變粉絲，現場她教大家跳舞，于子育本來只敢在旁邊看，看一看就被許芳宜拉進去一起轉圈圈跳舞。

▲嚴藝文（左起）、許芳宜、華視總經理莊豐嘉、陳竹昇、陳長綸出席媒體見面會。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲嚴藝文（左起）、許芳宜、華視總經理莊豐嘉、陳竹昇、陳長綸出席媒體見面會。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
陳竹昇透露，為了幫助許芳宜入戲，私下會傳LINE以及自彈自唱民歌的吉他影片給許芳宜，為劇本沒寫到的初戀情誼填充骨肉，精通吉他的陳竹昇私底下還會彈月琴，和拉二胡的老婆一起合奏，夫妻相當有情趣。陳長綸加碼預告，許芳宜的角色會有比較負面的地方，《俗女2》後面有場濃厚的感情戲，一顆許芳宜走向陳竹昇的鏡頭，她獨自練習了8次，表演中帶有一種電影質感，他還忍不住拿出手機，拍下許芳宜的身影，被嚴藝文抓包。


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