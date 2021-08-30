德國民眾反防疫措施　數千人連兩天上柏林街頭示威

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柏林警方在推特（Twitter）證實，已在這次抗議中拘留約80人，主要是施暴者和違反防疫措施的人。
警方昨天在一場類似的抗議活動中拘捕超過100人，當時示威者試圖突破路障前往柏林市中心的政府機構區。
德國約有60%人口已完整接種疫苗，65%的人至少打了一劑，但確診人數再度急遽上升，促使當局考慮如何鼓勵更多人打疫苗。
然而，德國境內仍有相當數量的少數人對疫苗抱持懷疑態度，柏林市政府因力勸青少年接種12歲以上皆可施打的疫苗而遭受抨擊。
媒體今天引述一名官員所說，德國至少有一區域計畫對未打疫苗者祭出更嚴格的限制。
德國政府目前要求進入室內餐廳和探訪醫院、療養院，以及參加室內活動、派對和運動的人，須打疫苗、COVID-19檢驗呈陰性或擁有康復證明。
德國南部巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）當局已提議禁止未接種疫苗的成年人進入餐廳和演唱會，並限制他們與別人接觸；當地媒體指出，鄰邦巴伐利亞（Bavaria）也支持這項倡議。
擁有超過8300萬人的德國今天通報新增8416例COVID-19染疫個案、12人病歿，使總確診人數超過390萬、9萬2130人染疫身亡。
此外，為了促使更多人打疫苗，德國政府已宣布將自10月11日起停止提供免費COVID-19檢測，但兒童和孕婦等不適合接種疫苗者，則不受此限制。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1100830