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德國民眾反防疫措施　數千人連兩天上柏林街頭示威

▲數千名民眾今天連續第二天走上首都柏林街頭參加未經許可的示威，反對疫苗接種以及當局為遏止境內第4波COVID-19疫情所祭出的防疫規範（圖／美聯社／達志影像）
▲數千名民眾今天連續第二天走上首都柏林街頭參加未經許可的示威，反對疫苗接種以及當局為遏止境內第4波COVID-19疫情所祭出的防疫規範（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-30 17:47:16

（中央社柏林29日綜合外電報導）數千名民眾今天連續第二天走上首都柏林街頭參加未經許可的示威，反對疫苗接種以及當局為遏止境內第4波COVID-19疫情所祭出的防疫規範；警方證實兩天共拘捕約180名參與者。

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德國部分地區考慮針對未打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者實施更嚴格的防疫規範之際，民眾今天上街高喊「放開我們的孩子」，揮舞標誌譴責「疫苗種族隔離」，數十名身穿防暴裝備的警察企圖控制穿越柏林東部住宅區街道的遊行。

柏林警方在推特（Twitter）證實，已在這次抗議中拘留約80人，主要是施暴者和違反防疫措施的人。

警方昨天在一場類似的抗議活動中拘捕超過100人，當時示威者試圖突破路障前往柏林市中心的政府機構區。

德國約有60%人口已完整接種疫苗，65%的人至少打了一劑，但確診人數再度急遽上升，促使當局考慮如何鼓勵更多人打疫苗。

然而，德國境內仍有相當數量的少數人對疫苗抱持懷疑態度，柏林市政府因力勸青少年接種12歲以上皆可施打的疫苗而遭受抨擊。

媒體今天引述一名官員所說，德國至少有一區域計畫對未打疫苗者祭出更嚴格的限制。

德國政府目前要求進入室內餐廳和探訪醫院、療養院，以及參加室內活動、派對和運動的人，須打疫苗、COVID-19檢驗呈陰性或擁有康復證明。

德國南部巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）當局已提議禁止未接種疫苗的成年人進入餐廳和演唱會，並限制他們與別人接觸；當地媒體指出，鄰邦巴伐利亞（Bavaria）也支持這項倡議。

擁有超過8300萬人的德國今天通報新增8416例COVID-19染疫個案、12人病歿，使總確診人數超過390萬、9萬2130人染疫身亡。

此外，為了促使更多人打疫苗，德國政府已宣布將自10月11日起停止提供免費COVID-19檢測，但兒童和孕婦等不適合接種疫苗者，則不受此限制。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1100830

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