9月6日警戒再鬆綁？陳時中透露：雙鐵疏運、淋浴間將開放
根據指揮中心公告，9月6日的階段觀察期將至，以國內疫情趨緩狀況來看，是否將進一步鬆綁相關措施？指揮中心指揮官陳時中今（30）日說明，由於目前疫苗接種覆蓋率還未達6成，因此不會有大幅度的更改，不過因應中秋連假的雙鐵疏運、健身房與泳池淋浴間有望開放。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-30 17:01:04｜2021-08-30 17:01:16
針對9月6日後的警戒措施，陳時中表示，目前沒有大幅度的改變，不過在高鐵台鐵的運量上，因應中秋連假，長途疏運有其必要性，另外還有游泳、泳池和健身房的淋浴室開放與否，會進行調整，那大方向的是因為疫苗施打率還沒有達到6成以上，不會有大幅度的更改。
另外由於即將開學再加上兩個半月的三級警戒，許多旅遊景點出現報復性旅客潮，陳時中也說，人流管制的主管單位或是縣市政府的人流管制要做好，「這段時間去旅遊我想也難免，但就是口罩要戴口，個人清潔要做好，保持社交距離。」
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