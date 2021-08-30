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假應徵牙助真接種疫苗？陳時中曝不介入原因

▲陳時中今（30）日表示，這樣的人是少數，目前狀況不太嚴重，不會加強介入。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中今（30）日表示，這樣的人是少數，目前狀況不太嚴重，不會加強介入。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-30 17:10:10

全球疫苗慌讓台灣也成為受災戶，因此指揮中心訂定1至9類公費疫苗接種順序，以維持社會運作，不料卻傳出，有人為了接種疫苗而去應徵牙醫助理，再接種完兩劑疫苗後卻離職，針對媒體詢問指揮中心未來該如何介入？指揮中心指揮官陳時中今（30）日表示，這樣的人是少數，目前狀況不太嚴重，不會加強介入。

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針對有民眾為了接種疫苗而應徵牙醫助理，打完疫苗後馬上離職的狀況，陳時中表示，「我相信這樣的人不會多啦，如果人數比較多我們當然會想辦法」，如果設下門檻，比如說工作一段時間才能接種，這樣就會傷害到真正想要服務的人，在這段時間暴露在染疫的風險之中。

陳時中強調，還是呼籲，大家是真的要工作才去應徵，我們的疫苗接種策略是要做風險的管控，「但我想這個個案不見得是一定是走後路的行為啦」，這個狀況不是太嚴重，中央不會對此加強管理。

另外，有媒體提問有國籍航空的機組員希望可以自主加長檢疫期，住在和航空公司配合的飯店，但是被拒絕，理由是依據指揮中心的規定只有符合檢疫資格的組員可以入住，指揮中心未來會如何協助？

陳時中回應，這個個案的情況是希望能夠自我管理得更好，這段時間對於機組員的要求也很多，我們會和航空公司溝通，如何在照顧員工的立場，盡量採取讓他們方便又安心的方式。

▲指揮中心公布今（30）日新增3例本土新冠肺炎確診病例，累計5月15日至今確診14525例。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布今（30）日新增3例本土新冠肺炎確診病例，累計5月15日至今確診14525例。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布今（30）日新增3例本土新冠肺炎確診病例，全台本土病例地理分布（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布今（30）日新增3例本土新冠肺炎確診病例，全台本土病例地理分布（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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