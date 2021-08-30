北市足跡公布「不完全」　黃珊珊緩頰：視傳染風險而定

防疫指揮中心昨（29）日公布案16078確診個案，由於該確診個案已經在美國打過兩劑BNT疫苗，不過現階段卻檢測陽性確診，引發社會各界議論。而台北市衛生局在針對該確診個案公布相關足跡時卻疑似慢半拍，許多店家甚至在衛生局公布前，就自行在臉書宣布清消與停業相關事項，引發外界質疑。對此台北市副市長黃珊珊今天下午為衛生局緩頰，表示確診個案的足跡公布與否，仍要按照中央規範，並且視傳染風險而定。





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黃珊珊表示，外界可能認為北市公布的足跡與事實上有落差，不過因為該案總共去了30多個地點，在疫調上需要花費相當長的時間，「有時候還要去看現場才能決定要匡列什麼人，加上要比對電信足跡，不是個案一講就可以公開。」





黃珊珊說，有些店家自己公告有確診者足跡，卻沒有出現在市府公布的足跡上，市府都是第一時間就通知相關店家、發實聯制簡訊給當時當地的民眾，也未延誤清消。





黃珊珊直言，公布足跡不是公布確診者的隱私，是為了要提醒有在該時間經過該地點的不特定多數民眾注意，因此不需要完整公布每個足跡地點。黃珊珊強調，若是商家自行公告，媒體向市府方面求證，市府相關人員也會進行回應並且證實，不會引發訊息真假問題。



