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守護學童健康　安心生活箱、健康蔬果箱照護弱勢家庭

▲高雄市政府與佛教慈濟慈善基金會共同合作，啟動「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案。（圖／高市府教育局提供）
▲高雄市政府與佛教慈濟慈善基金會共同合作，啟動「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-08-30 17:37:59

疫情停課期間，高雄市政府與佛教慈濟慈善基金會共同合作，啟動「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案，提供「安心生活箱」、白米及「健康蔬果箱」等物資。活動由民間與政府共同合作，守護弱勢家庭學童，同時也以行動支持在地農民。今（30）日在市府四維行政中心舉行「守護學童、健康關懷」捐贈儀式。

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「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案計有221校提出申請，合計配送3,054份物資，於8月16日起至8月27日止全數運送完畢。秘書長楊明州感謝上人以及慈濟基金會志工的熱心與辛勞，從籌劃到為期兩週的物資配送作業，大家盡心盡力才能在停課不停學的暑假期間，帶給學童們實質的照護與關懷。

▲「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案計有221校提出申請，合計配送3,054份物資。（圖／高市府教育局提供）
▲「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案計有221校提出申請，合計配送3,054份物資。（圖／高市府教育局提供）
慈濟基金會執行長顏博文表示，長期來慈濟一直於各地深耕慈善工作，考量今年疫情嚴峻，許多弱勢家庭生計受到影響，基金會由高雄慈濟志工配送物資給高市低收及受疫情影響家庭之學童。

教育局長謝文斌表示，教育局也發放弱勢學生安心餐食劵，每天可到合約商店換取50元的餐食，而此次慈濟基金會暑期捐贈的「健康蔬果箱」將高雄市在地生產當季最新鮮、品質最優良的蔬果贈送學生；而「安心生活箱」有米、蔬食麵條、藥膳麵、香積麵(飯)、素香鬆、香椿堅果醬、藥善薑泥、五穀粉等，讓學童吃得健康、安心學習。

農業局長張清榮表示，這次「健康蔬果箱」以新鮮水果及耐儲放的瓜果、根莖類、菇類相互搭配，特別選擇耐儲放的蔬果，讓弱勢學童家庭可以慢慢的食用，暑假在家也能擁有健康均衡的飲食。同時也感謝高雄地區農會及加洲果菜運銷合作社的配合，在短時間內協助完成了集貨、裝箱及配送，並將蔬果箱運費自行吸收。

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