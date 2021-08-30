守護學童健康　安心生活箱、健康蔬果箱照護弱勢家庭

疫情停課期間，高雄市政府與佛教慈濟慈善基金會共同合作，啟動「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案，提供「安心生活箱」、白米及「健康蔬果箱」等物資。活動由民間與政府共同合作，守護弱勢家庭學童，同時也以行動支持在地農民。今（30）日在市府四維行政中心舉行「守護學童、健康關懷」捐贈儀式。





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「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案計有221校提出申請，合計配送3,054份物資，於8月16日起至8月27日止全數運送完畢。秘書長楊明州感謝上人以及慈濟基金會志工的熱心與辛勞，從籌劃到為期兩週的物資配送作業，大家盡心盡力才能在停課不停學的暑假期間，帶給學童們實質的照護與關懷。





▲「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案計有221校提出申請，合計配送3,054份物資。（圖／高市府教育局提供）

教育局長謝文斌表示，教育局也發放弱勢學生安心餐食劵，每天可到合約商店換取50元的餐食，而此次慈濟基金會暑期捐贈的「健康蔬果箱」將高雄市在地生產當季最新鮮、品質最優良的蔬果贈送學生；而「安心生活箱」有米、蔬食麵條、藥膳麵、香積麵(飯)、素香鬆、香椿堅果醬、藥善薑泥、五穀粉等，讓學童吃得健康、安心學習。





農業局長張清榮表示，這次「健康蔬果箱」以新鮮水果及耐儲放的瓜果、根莖類、菇類相互搭配，特別選擇耐儲放的蔬果，讓弱勢學童家庭可以慢慢的食用，暑假在家也能擁有健康均衡的飲食。同時也感謝高雄地區農會及加洲果菜運銷合作社的配合，在短時間內協助完成了集貨、裝箱及配送，並將蔬果箱運費自行吸收。



