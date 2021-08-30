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鐵道迷搶拍！鳴日號解封復駛　「高規格防疫」啟航

▲美學觀光列車鳴日號，在疫情趨緩後復駛。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美學觀光列車鳴日號，在疫情趨緩後復駛。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-30 17:45:41｜2021-08-30 17:47:30

8/9指揮中心宣佈疫情警戒降為二級，國旅各項措施也逐漸鬆綁，美學觀光列車鳴日號，也將在9/18中秋連假航次正式啟航，但是為了配合疫情措施，全車皆採實名制、間隔座，車上相關服務人員也都有完成疫苗接種，以高規格防疫要來振興國旅市場。

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▲美學觀光列車鳴日號，在疫情趨緩後復駛，車上以梅花座方式，達到高規格防疫。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美學觀光列車鳴日號，在疫情趨緩後復駛，車上以梅花座方式，達到高規格防疫。（圖／記者劉雅文拍攝）
雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，疫情警戒降級後，鳴日號暖身試營運前兩梯自動降載至五成收客率，之後強化防疫後逐步恢復到七成，並隨指揮中心規範滾動式調整。游國珍透露，鳴日號銷售幾乎快賣完，其中企業包列車佔很大宗，到12月初的趟次，有一半以上都被企業包列車了，到10月初以後，很多大量訂單出現，顯示國旅正在復甦，未來雄獅不排除還會推出米其林列車，讓遊客享受星級美食。

▲搭乘美學觀光列車鳴日號，沿途可以欣賞龜山島等美景。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲搭乘美學觀光列車鳴日號，沿途可以欣賞龜山島等美景。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲搭乘美學觀光列車鳴日號，沿途可以欣賞各式美景。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲搭乘美學觀光列車鳴日號，沿途可以欣賞各式美景。（圖／記者劉雅文拍攝）
為了迎接鳴日號啟航，這回也特別推出中秋節、雙十節兩趟連假限定航次，還有堪稱「最奢華的火車便當」-鳴日便當，選用台灣在地食材，並由五星飯店與嚴選知名餐廳客製化打造，這回也首度亮相。

▲美學觀光列車鳴日號，有著堪稱「最奢華的火車便當」-鳴日便當，選用台灣在地食材，並由五星飯店與嚴選知名餐廳客製化打造。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美學觀光列車鳴日號，有著堪稱「最奢華的火車便當」-鳴日便當，選用台灣在地食材，並由五星飯店與嚴選知名餐廳客製化打造。（圖／記者劉雅文拍攝）
指揮中心指揮官陳時中今天也透露，針對雙鐵規範將在9/6做出適度鬆綁，外界推測距離開放飲食應該不遠了，業者也強調，鳴日號會在強化檢疫與遵守社交距離下開放用餐，相關措施包括吧台車廂站立桌一桌限一人，並備有水果、密封包裝點心、罐裝飲料等。客廳車廂沙發區及旅客個人座位區開放用餐，用餐期間請客人避免交談，並於用餐後戴回口罩，座位全採間隔座。此外，車服人員於運行中開放使用手推車，推車上提供密封包裝點心、熱咖啡也加上密封蓋確保衛生，餐盒均使用密封餐盒盛裝，由鳴日管家親送至座位，再讓旅客開封食用。

▲美學觀光列車鳴日號，未來也將推出手沖咖啡服務。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美學觀光列車鳴日號，未來也將推出手沖咖啡服務。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美學觀光列車鳴日號，還跟業者合作，搭乘的同時能聞到全車有著特調的香薰味道，讓人身心相當放鬆。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美學觀光列車鳴日號，還跟業者合作，搭乘的同時能聞到全車有著特調的香薰味道，讓人身心相當放鬆。（圖／記者劉雅文拍攝）
9/18出發的宜花東4日行程，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區欣賞臺灣傳統戲曲、童玩，搭配廟埕戲台上的精彩大戲表演，搭配歌仔戲服變裝體驗，將是獨一無二的旅遊回憶。10/9國慶4日行程則包場歐式古堡風酒吧，品飲在地葡萄酒，再搭配精緻小食，再前往噶瑪蘭酒廠，體驗採用中央山脈與雪山山脈的清澈水源孕育出口感醇厚的威士忌，來場輕鬆微醺的國慶假期。

▲美學觀光列車鳴日號，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區欣賞臺灣傳統戲曲、童玩，搭配廟埕戲台上的精彩大戲表演，搭配歌仔戲服變裝體驗，將是獨一無二的旅遊回憶。。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美學觀光列車鳴日號，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區欣賞臺灣傳統戲曲、童玩，搭配廟埕戲台上的精彩大戲表演，搭配歌仔戲服變裝體驗，將是獨一無二的旅遊回憶。（圖／記者劉雅文拍攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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