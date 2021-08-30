60％人口打1劑疫苗或30%打2劑？柯文哲：這題我會想很久

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過現階段能夠完全阻隔傳染的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏。現階段Delta變種病毒伺機而動，外界認為應當提升第二劑疫苗的施打率；不過防疫中心指揮官陳時中則認為，現階段應該要持續提升第一劑疫苗的施打率，引發兩方論戰。對此台北市長柯文哲今（30）日下午也分析，表示無論是讓60％的人打第一劑疫苗，或者30%的人先打兩劑疫苗，都是對的選擇，「只是要看你從哪個面向去切入」。





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今日下午在防疫記者會上，柯文哲被問到是要讓少數人施打兩劑疫苗，還是讓多數人施打一劑疫苗一事。柯文哲表示，從公共衛生的角度來說，陳時中希望越多人施打疫苗越好，「因為疫苗能夠有效阻擋傳染，能夠讓散播速度變慢。」柯文哲說，如果讓多數人都有些微的保護力，就不會讓疫情如同五月中旬時的大規模感染一樣擴散太快。





「可是以醫學的角度來看，就會希望30%的人先施打兩劑疫苗。」柯文哲舉例，現階段因為新冠肺炎死亡的民眾，90%以上都是60歲以上的中老年人，如果讓60歲以上的民眾全數施打兩劑疫苗，讓這些人能夠有較強的保護力，在不會感染新冠肺炎的情況下，就能夠有更多的醫療資源跟病房，可以空出來做使用。





柯文哲直言，這個問題沒有正確答案，無論是30%還是60%都是對的，只是按照看事情的角度不同而有不同的答案，「這條如果叫我決定的話，我也會想很久，因為都有道理。」



