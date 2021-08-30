拜會新北議會被解讀踩地盤 江啟臣：每個縣市都是大家
爭取連任的國民黨主席江啟臣，今（30）日下午拜會國民黨新北市議會黨團，爭取黨員從政同志的支持，由於新北市是競爭對手朱立倫的大本營，江啟臣此行被解讀是「踩地盤」；對此，江啟臣表示，每個縣市都是大家，沒有屬於誰的地盤。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-30 17:48:18
江啟臣認為，每個縣市都是大家的，沒有屬於誰的地盤，他都去各縣市議會的國民黨團拜會，主要是感謝過去這1年多以來，各議會黨團協助黨中央推動各項的黨務工作，例如先前「反萊豬」共同連線記者會，及各縣市黨團的紓困記者會，感謝大家共同參與、同心協力，為民眾發聲爭取。
江啟臣指出，黨內的民主選舉，不是誰挺誰，而是要爭取黨員的支持，能夠得到黨員的支持與認同，這也是黨內民主過程中，最重要的目標，而他作為參選人之一，理應爭取基層黨員的支持；此外，過去1年多以來，針對不同議題或黨的政策，他與新北市長侯友宜也多次透過通電話，或會面的方式交換意見，而黨主席的選舉，侯友宜也一向都給他加油打氣，大家共同為黨來努力。
至於臉書PO新的影片，針對綠營的官員質詢，被解讀「壓過綠營的江啟臣」的看法？江啟臣回應，外號是其次，重點是內容，作為在野黨監督執政黨，黨主席、國會議員帶頭共同發揮國會的戰力，透過各項議題的質詢，發揮國民黨的監督力道，這是他該盡的責任；所有黨籍立委，包括地方議員如何在監督的過程中，幫民眾爭取福利及提出適當的建議，這才是民眾想看的國民黨戰力。