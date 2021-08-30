借人頭申報國旅補助 高雄飯店登錄不實住宿紀錄遭送辦
高雄某間飯店業者涉及蒐集親友證件，登錄不實住宿紀錄，藉此詐領交通部觀光局擴大國旅秋冬住宿補助款，不法獲利達54萬元，刑事警察局南部打擊犯罪中心今(30)日表示，每名人頭可向市府觀光局申請國旅秋冬住宿補助款新台幣1000元，每名人頭則可分得現金200元及夜市券1份。全案依詐欺及偽造文書將飯店業者潘姓主嫌等48人移送雄檢偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-30 17:59:34
高雄地檢署接獲情資，專案小組日前至該飯店執行搜索後擴大偵辦，搜索拘提包括飯店副總經理歲潘姓女子等18人，後續又陸續傳喚相關共犯等30人到案，總共48人。並查扣飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊、手機等贓證物1批。潘女經訊問後檢方向高雄地方法院聲押獲准，但因羈押期2個月已滿，目前潘女已諭令交保，其餘共犯訊後請回。 檢警調查，因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光，交通部觀光局及高雄市政府於民國108年9月1日至109年1月31日辦理「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」振興觀光。但潘女卻指揮旗下員工蒐集親友身分證件，偽造不實入住紀錄向市府觀光局申請國旅秋冬住宿補助款（每名人頭可申請新台幣1000元），每名人頭事後還可分得現金200元及夜市券1份。
同時，潘女還涉嫌聯合遊覽車業者，將以團客名義入住的旅客改為個人自由行名義，藉此登錄不實住宿紀錄，請領國旅秋冬住宿補助款。檢方初估藉偽造不實住宿紀錄向交通部觀光局申請的補助共542筆，不法獲利達54萬元，全案依違反刑法詐欺及偽造文書罪嫌移送高雄地檢署偵辦。