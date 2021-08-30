Delta病毒「吃人的肺」　醫生警告：醫院氧氣快不夠用

Delta變種病毒來勢洶洶，導致美國疫情迅速惡化，過去一個星期超過15萬人確診，其中包括佛羅里達州在內的4個州，除了醫護人員、病房床位不足，更出現了缺氧危機。佛州加護病房主任醫師埃爾哈達（Dr. Ahmed Elhaddad）表示，Delta變種病毒正在「吃掉」人們的肺，使得確診病患更快死亡。





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據美國有線電視新聞網（CNN）報道指出，這名任職於朱比特醫療中心（Jupiter Medical Center）加護病房的醫生向記者表示，疫情讓他相當沮喪，對於不斷看到人們因為沒打疫苗而染疫死亡一事，感到非常挫折，他強調「（疫情）沒有特效藥，唯一知道的是，疫苗能夠預防死亡，預防確診個案住進加護病房」。佛州在28日創下全美最高住院率，平均每10萬人就有75人因染疫住院。這名醫生也坦言，Delta變種病毒正在吃掉人們的肺，「染上Delta病毒的患者，死亡速度更快。」值得注意的是，這波疫情的病人年齡較輕，主要是30到50歲的患者，「他們渴望氧氣，他們快死了，很不幸地，這次他們死得更快。」





由於Delta病毒攻擊病患的肺部，美國佛州、南卡州、德州以及路易斯安那州面臨嚴重缺氧問題，醫院必須使用儲備氧氣應急。醫療保健改善公司「Premier」一名主管受訪時表示，現在最大的問題在於醫院趕不上氧氣需求的速度，平常醫院裡的每個氧氣瓶會裝九成滿，用到剩三至四成時，才會再度填充，但是目前大多數氧氣瓶都會在用到剩下一至兩成左右的量，「情況非常危急。」





根據美國華盛頓大學的疫情預估模型推斷，美國直到12月會再增10萬人死亡，最好的防疫措施就是戴好口罩，只要這個簡單的動作，就能讓死亡人數減半。





目前為止，美國有53%人口、大約1.74億人完整接種疫苗，仍有高達8000多萬符合疫苗接種資格的人尚未施打疫苗。美國疾管中心數據顯示，南卡、路易斯安那州、德州的完整接種人數還不到50%。









