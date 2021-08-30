蔡英文民調回升過半　綠營高層：在野黨錯估「高端」因素

美麗島電子報今（30）日公布最新民調顯示，有55.1%信任蔡英文總統，比上月增加6.5%、41.3%不信任蔡英文總統，比上月減少6.4%。民進黨立委許智傑對此認為，疫情守得有水準，再加上疫苗補上，人民看到政府的努力；民進黨立委何志偉說，台灣防疫真的蠻了不起，再加上塔利班因素，造成蔡英文民調能夠回升；民進黨高層則表示，美麗島電子報和吳子嘉的立場對於民進黨是一貫嚴格監督，依照機關效應，美麗島電子報做出來的民調結果顯然反映蔡英文的支持度確實回穩。

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根據美麗島電子報公布最新民調顯示，有55.1%信任蔡英文總統，比上月增加6.5%、41.3%不信任蔡英文總統，比上月減少6.4%。許智傑表示，主要是疫情跟疫苗的關係。前陣子疫情比較嚴重，疫苗坦白講世界都缺，國民黨攻擊疫苗不夠，現在疫苗補上來，政府的努力人民慢慢看得到。

許智傑也說，之前在正缺疫苗時，政府一樣在努力，但只要缺人民就會有意見，這陣子回升，主要是疫情守得真的有水準，且國人也看得到疫苗政府其實都有超前部屬，只是世界供應的時間點沒有辦法馬上補上來，空窗的時候人民就會被國民黨煽動不滿情緒。

何志偉也說，民調回升有兩個原因，第一個就是防疫，這是相對的概念。美國一天平均20萬例，日本也是逼近2萬例，台灣可以快要清零，認真講是真的蠻了不起，現在看到蔡英文跟行政院長蘇貞昌大家都一起努力，這個是民眾給的一個肯定。

何志偉也說，第二就是塔利班因素，某個程度來說，這不能類比，但大家心中都會有對照跟警惕，我們喊的團結就是在這裡。

民進黨立委郭國文說，不滿意度下降、滿意度上升，一來一回13%左右，這是民意強勁的反彈，之所以會有這樣反彈，第一個是在防疫部份，人民看到政府防疫有成，已經有兩次+0，再加上從三級降級，讓人民明顯有感。

郭國文也說，第二個原因是紓困，雖然有些雜音，但也達到一定程度效果，在疫情紓困之後，百工百業也逐漸復甦，隨著警戒措施下降，消費行為也開始恢復以往，一般業者也會感受到景氣回升。

郭國文說，第三個原因就是疫苗陸續抵台，不論是AZ、莫德納或BNT等都有正面消息，再加上高端，最主要3個原因都有具體成績，造就蔡英文民調回升。

民進黨立委劉世芳說，美麗島電子報的滿意度供施政參考，她覺得除了疫情穩定以外，另2個因素就是紓困與振興。在過去一段時間，從6月開始到8月時間，包括經濟部、勞動部、教育部等都在做紓困，現在紓困告一段落，振興五倍券將問世，民眾看得到政府施政，有防疫的良好基礎，再加上紓困、振興，大家慢慢恢復到以前正常的生活。

劉世芳也說，現在防疫步調有秩序，出入的國人越來越多，大家悶在家裡的狀況少了，這都是造成總統、行政院長的滿意度提升、不滿意度下降的綜合原因。她也提到，大家知道政府有步調在處理疫情，再加上台灣人從國際媒體上面看到，世界各國包括鄰近的日本、中國、越南與新加玻等等，疫情都比想像當中嚴重，民眾就會覺得我們台灣守得住也是福氣。

民進黨高層則表示，蔡英文民調回升到5成以上，對於第二任總統來說是相當優異的表現，尤其反映在台灣疫情警戒提升後，證明民進黨的執政能力還是獲得民眾多數的肯定。

該人士表示，其實8月份最大的政治事件就是蔡英文、賴清德接連施打國產疫苗，除了證明國產疫苗品質外，也以行動穩定民心。蔡英文挽起手臂打國產高端疫苗的畫面，不但國內聲量驚人，在日媒的報導上也都是前幾條的重要新聞，證明台灣展現國產疫苗的實力，有助於累積台灣國力的印象。領導人率先施打更是凸顯國家領導人的角色，自然對於政府施政有加分。

民進黨高層分析指出，美麗島電子報民調是在8月25、26日調查，蔡英文則是在8月23日接受高端疫苗施打，顯然民調受到高端正面反應的效應影響較為直接。至於在野黨不斷放送的BNT，指揮中心則是在8月27日才正式宣布BNT疫苗即將來台，在野黨部分人士硬要將蔡英文民調回升連結到BNT疫苗，顯然是過度連結。

民進黨高層指出，其實在野黨不斷攻擊高端疫苗，卻又無法提出科學證據證明高端疫苗無效，反而凝聚了一批高端疫苗的支持者。這群高端的支持者，在8月下旬開始陸續施打後，親自體驗施打疫苗的正面感受，自然回饋在民調上的滿意程度。這點後座力其實是拜在野黨不斷非理性攻擊所致，恐怕也是在野黨來說是始料未及。此外，接連＋0的數字，也讓民眾對於防疫逐漸恢復信心，自然對於政府施政有比較好的回應。

民進黨高層表示，8月份也是國民黨主席選舉正式開跑，但國民黨主席選舉的熱度開高走低，2位主要候選人朱立倫和江啟臣不僅無新意，更為了爭取黨內深藍選票，江還不斷強調「我是中國人也是台灣人」，而朱過去提出的「兩岸一中」立場，明顯和年輕世代主流意識脫鉤，加上朱江兩人不斷推崇馬英九在兩岸立場的角色，更是讓年輕人對國民黨沒有期待。

民進黨高層表示，朱、江兩人大概忘記馬英九過去執政任內得罪的「太陽花世代」，迄今依然是年輕人對國民黨沒有好感的最主要因素之一。就像阿富汗議題，藍營操作美國棄台論，適得其反，再次強化親中反美的印象，恐怕只會和年輕人愈行愈遠。

該人士也分析，正如國民黨台北市議員徐巧芯說的，國民黨最大的問題是反感度太高了，在20到29歲的反感度為68%，30歲到39歲則為61.9%。這跟有沒有疫苗並無直接關係，而是根本的結構問題，當10個人裡面有6到7個人反感，代表國民黨這幾年來的改革顯然並未獲得年輕世代的認同。

民進黨高層指出，除了內部因素外，從外部因素來看，美中因為阿富汗議題更凸顯立場差異外，台灣在國際情勢中成為討論焦點，美方不斷強調台灣重要性，更反映蔡英文執政以來重視台美關係的策略正確，也反映在蔡英文的領導信心。蔡英文總統作為國家領導人，台灣這幾年在國際上的能見度和討論度越來越多，這也是蔡英文在民眾信任度的「外匯存底」。該人士分析指出，這也是蔡英文逐漸奠定的領導人門檻，未來台灣的總統也必須有能力領導台灣成為國際關注與重視的對象，不然恐怕無法勝任台灣民眾對於總統這個職務的期待。