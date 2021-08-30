涉詐領秋冬旅遊補助　竟是高雄老牌星級飯店

指揮旗下員工蒐集親友身分證件後，偽造不實入住紀錄向高雄市政府觀光局申請國旅秋冬住宿補助款，每人事後還可獲得酬勞，經查該飯店偽造不實之住宿紀錄向交通部觀光局申請補助共計542筆，不法獲利達54萬餘元。

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交通部觀光局為減輕新冠肺炎COVID-19疫情對國內觀光產業影響，鼓勵國內旅遊，加速觀光產業復甦，遂編列相關補助經費，鼓勵民眾自由行與旅行團客住宿補助方案，經濟部更加碼住宿每房可得夜市券200元。

刑事局南部打擊犯罪中心今（30）日指出，高雄地檢署接獲情資得知高雄市某飯店涉嫌詐領交通部觀光局秋冬補助款，遂發交南打（刑事局偵查第八大隊偵五隊）偵辦，並與高雄市警局新興分局、岡山分局、鼓山分局、鹽埕分局聯合偵辦。

▲飯店潘姓女主管指揮旗下員工蒐集親友身分證件後偽造不實入住紀錄。（圖／翻攝畫面）

案經調查發現，該飯店利用去年9月1日至今年1月31日間所辦理之「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，由飯店潘姓女主管指揮旗下員工蒐集親友身分證件後偽造不實入住紀錄，向高雄市政府觀光局申請國旅秋冬住宿補助款（每名人頭可申請新臺幣1,000元補助款），另每1名人頭事後可向飯店分得現金200元及夜市券1份之酬勞。

據悉，該星級飯店是高雄老牌且小名氣的三星級飯店，但該名潘姓主管除了指揮員工詐領補助之外，另涉嫌聯合遊覽車業者，將以團客名義入住之旅客改以個人自由行名義，登錄不實之住宿紀錄，再向高雄市政府觀光局請領國旅秋冬住宿補助款，而這些犯行都已經涉及刑法詐欺及偽造文書之罪嫌。





經刑事局調查確認不法事證明確，向高雄地院及地檢署聲請搜索票及拘票獲准後，陸續在今年4月27日上午10點至8月21日，在新興區查獲潘姓主嫌和其他共犯共48人到案，並查扣飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊等證物1批、手機等贓證物1批，經查該星級酒店相關犯嫌偽造不實之住宿紀錄向交通部觀光局申請補助共計542筆，不法獲利達54萬餘元。



