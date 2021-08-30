告白了？謝承均一句話藏愛意　曾莞婷興奮喊：他終於開口

節目《一袋女王》這次由曾國城和本土劇女神曾莞婷攜手主持，邀請Apple、大牙、玉兔、謝承均和阿廖師一同上節目討論多年的友情，究竟是「越久越香，還是越來越僵？」謝承均與曾莞婷認識將近20年，被問到最受不了彼此的事情，2人不吝嗇地一一回答，還大談過去往事，謝承均更是直接表達愛意，讓曾莞婷受寵若驚，一搭一唱、相互吐槽的模樣笑翻不少人。





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▲謝承均（右）、曾莞婷（左）認識將近20年。（圖／謝承均IG）

× ▲謝承均（右）、曾莞婷（左）認識將近20年。（圖／謝承均IG）

謝承均坦言自己看曾莞婷從小女生變成女神，過程中追求者不斷，還笑說：「但她一直沒給我機會。」讓曾莞婷的「八點檔女主角魂」瞬間上身，驚訝嗚著嘴巴說：「他現在是在跟我告白嗎？我等這一天等好久了，他終於開口了！」戲劇化的演出讓謝承均淡定解釋自己只是開玩笑，因為跟曾莞婷真的認識太久，2人會當一輩子的兄妹，感情才會長久。

被問到最受不了對方的地方，曾莞婷表示謝承均就是人人都好類型，只要他身邊有朋友透露自己喜歡曾莞婷，例如希望能獲得曾莞婷錄製的生日祝賀影片等，謝承均就會毫無保留地轉達給她，最後再補上一句「不勉強，妳覺得OK就錄」的說法，讓曾莞婷都只能乖乖配合，而謝承均則解釋因為曾莞婷現在是女神，真的太多人喜歡，加上大家都知道2人私下感情很好，所以都會來拜託他。

談到相識以來的最大改變，曾莞婷表示有認真想過，但是真的想不出謝承均有什麼改變，還形容對方就像吃了塑化劑一樣，因為他的個性、外貌都沒變，猶如「千年老妖」。謝承均隨後也不客氣地回敬，表示剛認識曾莞婷時，就覺得她稍微稚嫩了一點，像是一個不會打扮的小女生，但現在已經是個很有自信的女神了，還笑虧對方上牌桌時，氣勢跟眼神無人能及，而曾莞婷則自信地表示，上了牌桌就是要有殺氣，才會有磁場帶錢進來，這也是她至今贏牌至少8成的祕訣。





▲《一袋女王》這集討論多年友情，右起為謝承均、阿廖師、梁赫群、曾莞婷、曾國城、大牙、Apple和玉兔。（圖／衛視中文台提供）